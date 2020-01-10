Власти Рима закроют все киоски с сувенирами в центре города

В Риме сувенирные лавки и мобильные закусочные вскоре исчезнут из туристических мест. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

В столице Италии с 1 января 2020 года вступил в силу закон, предписывающий закрыть все торговые киоски вблизи популярных римских памятников. Нововведение распространяется не только на сувенирные лавки, в которых продают брелоки, декоративные тарелки, статуэтки и другие безделушки, но и на уличные фургоны, торгующие закусками, бутербродами и напитками.

По словам мэра Рима Вирджинии Раджи, изменения призваны защитить наследие Рима, а также повысить безопасность в непосредственной близости от таких туристических мест, как Колизей, Пантеон, Испанская лестница и фонтан Треви. Согласно плану властей, в ближайшее время должны быть закрыты 17 торговых киосков, расположенных в самых популярных местах. При этом часть из них уже получили разрешение продолжать свою деятельность вдали от достопримечательностей. Мобильные закусочные исчезнут с территории, прилегающей к Колизею и Большому цирку, — пишет издание.

"В течение многих лет памятники города были облеплены продавцами, которые продают напитки, панини и безделушки перед архитектурными жемчужинами Рима. Больше этого нельзя терпеть", — заявил римский градоначальник.

В рамках улучшения имиджа Рима Вирджиния Раджи ранее уже вводила и другие правила. Так, жителям и туристам было запрещено сидеть на Испанской лестнице, нырять в местные фонтаны, мужчинам — ходить с голой грудью, есть перед знаменитыми памятниками города. Незаконная уличная торговля и реклама билетов вне туристических объектов также были запрещены. Кроме того, с июня прошлого года туристам нельзя касаться ртом металлических частей питьевых фонтанчиков. Всем нарушителям грозят не только штрафы, но и временный запрет на пребывание в районе, в котором был зафиксирован факт неподобающего поведения.