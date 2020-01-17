Вместо титулов – любовь и свобода: Кто еще отказался от королевских привилегий?

Гарри и Меган хотят лишь частично исполнять обязанности членов королевской семьи, получить финансовую независимость и жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. Необычно то, что они не планируют отказываться от королевских привилегий, но хотят избавиться от обязанностей, которые налагает на них титул.

Случаи отказа от титула были и раньше. Рассказываем, кто поменял королевские привилегии на любовь и свободу.

Принц Эдуард





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Несмотря на то, что отказ от официального статуса королевского дома дело вполне себе обычное, история принца Эдуарда, дяди Елизаветы II, стала одной из самых известных случаев отречения. Во-первых, потому что Эдуард был уже не принцем, а полноправным монархом, правда всего лишь 10 месяцев, короновать его так и не успели. Во-вторых, потому что причиной отказа от престола стала любовь к дважды разведенной женщине и, к тому же, американке Уоллис Симпсон.

Времена были другие – события развивались более драматично, чем сейчас. Пара была выдворена из королевства и скиталась по лучшим отелям и красивейшим местам мира на назначенное Георгом VI денежное пособие, кстати, не облагаемое налогом.

Его королевское высочество герцог Виндзор, именно так стали после отречения именовать Эдуарда, также зарабатывал написанием мемуаров и нелегальной валютной спекуляцией.