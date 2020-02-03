Вне закона: 7 необычных европейских запретов, про которые стоит помнить

Сидеть на ступеньках, кормить птиц или носить каблуки – стоить изучить список не самых очевидных запретов в европейских странах, чтобы случайно чего-нибудь не нарушить и не влететь на кругленькую сумму. Даже если некоторые правила кажутся странными и слишком жесткими, помните, что города всего лишь просят немного уважения, пишет портал 34travel.me.

Нельзя гулять в плавках

На улицах некоторых европейских городов официально запрещено появляться в неприглядном виде, а именно в купальном костюме. Как только ступаешь с песочка на твердый асфальт – будь добр(-а) накинуть рубаху. Такое правило действует, например, в Хорватии, Испании и Италии.

Если все-таки не терпится оголиться, вот список лучших нудистских пляжей мира – наслаждайтесь.