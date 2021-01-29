Во Франции признали наследием петушиный крик и запах навоза

Во Франции приняли закон, защищающий так называемое “сенсорное наследие” деревни — кукареканье петухов ранним утром, кваканье лягушек в болотах, а также запах навоза и стрекотание кузнечиков, пишет "Газета.ру".

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Во Франции пасторальная мода на сельскую жизнь толкает горожан покупать домик в деревне, чтобы отдохнуть от городского шума и выхлопных газов, а также заниматься эко-туризмом и отправляться на выходные в загородные отели. Однако новички оказались не готовы к тому, что их ждут не только свежий воздух и пение птиц, но и непривычные и не всегда приятные запахи и звуки.

Оказавшись один на один с кукареканьем петухов по утрам и запахом навоза из соседского сарая, французские горожане попытались бороться с этими навязчивыми проявлениями деревенской романтики — в суды стали поступать жалобы на слишком громких петухов и лягушек в болоте.

Однако французским властям надоело решать проблемы изнеженных горожан, и они запретили жаловаться — для этого запахи навоза, коровий помет, а также кукареканье петухов, кваканье лягушек и стрекотание кузнечиков признали "сенсорным наследием" и незаменимым атрибутом сельской жизни, который будет охраняться законом.

Соответствующий законопроект возник после ряда громких конфликтов между коренными жителями деревень и отдыхающими от городской суеты туристами либо недавно переехавшими в село на постоянное место жительства горожанами, которых в шутку местные прозвали "нео-селянами".

В 2019 году французские СМИ переживали за судьбу петуха Мориса, который оказался слишком громким для соседских пенсионеров, подавших на его хозяйку Корин Фессо жалобу в суд за шумовое загрязнение. Тысячи людей подписали петицию "Спасите Мориса", и судья в конце концов поддержал петуха, отклонив иск супругов и обязав их выплатить 1000 евро в качестве компенсации ущерба владелице птицы.

"Это победа для всех, кто находится в моем положении. Надеюсь, это станет уроком для остальных. Теперь все будут защищены: церковные колокола, лягушки… почему бы не принять закон Мориса, защищающий все сельские звуки?" — заявила Фессо после заседания.

Спор между Фессо и ее соседями на острове Олерон в западной Франции занял два года. Два пенсионера пожаловались, что Морис издает слишком громкие звуки, когда кукарекает в 6.30 утра, чем нарушает их покой. Свою роль в защите петуха сыграла и важность этой птицы для французов, ведь галльский петух является национальным символом страны. Его, например, носят с собой на футбольные матчи болельщики французской сборной.

В том же 2019 году женщина из региона Ландес на юго-западе Франции была привлечена к суду новоприбывшим соседом, которому помешал гогот уток и гусей на ее заднем дворе. Суд также отклонил этот иск.

Однако не все конфликты были решены в пользу ответчиков. Так, в декабре 2020 года пожилая пара Мишель и Анни Пешра из французской деревни Гриньоль проиграла суд их соседу Жану-Луи Мальфо, который еще восемь лет назад пожаловался на слишком громкое кваканье лягушек в их пруду.

После многолетних разбирательств суд встал на сторону Мальфо, и теперь пенсионерам придется осушить водоем площадью 300 квадратных метров, чтобы избавиться от лягушек. Если они не управятся за полтора месяца, им придется выплачивать по €150 за каждый день.

Мишель Пешра восстановил исторический пруд около 12 лет назад и перенес его специально подальше от соседей. Однако в 2012 году Жан-Луи Мальфо подал на пенсионеров в суд, утверждая, что уровень шума лягушек во время периода спаривания достигает 63 децибел, что нарушает допустимые нормы. Пара пыталась доказать, что речь идет об обычном деревенском шуме, но ничего не вышло. Супруги уже приступили к опустошению пруда, в котором, помимо лягушек, обитали рыбы и утки, а вокруг встречались цапли, олени и дикие кабаны.

В поддержку Мишеля и Анни Пешра выступили зоозащитники. Они заявили, что в пруду живет шесть видов охраняемых редких лягушек, и обратились с жалобой в высшую судебную инстанцию Франции. За два для созданную ими петицию подписало почти 100 тыс. человек.

Эти и другие конфликты послужили поводом для дискуссий об угрозе сельскому наследию Франции со стороны приезжих, неспособных или не желающих понять реалии местного быта.

"Жизнь в сельской местности подразумевает принятие некоторых неприятностей", — заявил Жоэль Жиро, министр правительства, отвечающий за село. Так что коровий помет, стрекотание кузнечиков и кукареканье петухов по утрам теперь считаются частью природного наследия Франции, которое будет кодифицировано в ее экологическом законодательстве.