"Во всем виноваты черные чемоданы!": глава аэропорта во Франкфурте рассказал о причинах хаоса

По словам главы франкфуртского аэропорта, в багажном хаосе в европейских аэропортах виноваты черные чемоданы. Он рекомендует путешественникам использовать чемоданы, которые легко найти среди других, сообщает The Business Insider.

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Глава аэропорта Франкфурта Стефан Шульте обвинил одинаковые черные чемоданы в создании дополнительных трудностей в аэропортах Европы и посоветовал пассажирам путешествовать с багажом, который легко идентифицировать. По его словам, черные чемоданы настолько распространены, что их "трудно отличить друг от друга".

Представитель аэропорта Томас Кирнер добавил журналистам: "Многие люди путешествуют с черными чемоданами, поэтому их идентификация занимает очень много времени".

За время пандемии коронавируса аэропорт Франкфурта сократил 4000 рабочих мест и теперь испытывает большие проблемы в обслуживании пассажиров из-за нехватки сотрудников. Как и другие аэропорты по всему миру, он изо всех сил пытается возобновить свою работу, чтобы справиться с резким ростом летнего трафика. Как сообщает агентство Reuters, пока что удалось нанять только 1000 новых работников.

В начале июля Стефан Шульте сообщил агентству Reuters, что из-за нехватки персонала работа франкфуртского аэропорта будет серьезно нарушена в течение ближайших двух-трех месяцев. На прошлой неделе, по данным Bild, в аэропорту скопилось около 2000 чемоданов.

Поскольку многие страны либо ослабили, либо сняли ограничения на коронавирус, этим летом люди вновь ринулись на отдых. Спрос вырос до допандемического уровня, однако авиационная отрасль этому, кажется, не рада. Массовые сокращения во время пандемии привели к хаосу, длинным очередям в аэропортах, задержке или отмене рейсов, а также потере багажа.