Водители Ecolines пассажирке из Эстонии: или ты оплачиваешь за перевес, или вместе со своим чемоданом вылетаешь в окно!

Мать с дочерью возвращались домой в Эстонию из Беларуси. Их поездка была омрачена конфликтом с водителями автобуса. Пострадавшая убеждена, что все началось из-за недопонимания относительно багажа, а после персонал компании-перевозчика и вовсе проявил равнодушие, когда дело коснулось здоровья. По ее мнению, если бы среди пассажиров не было медработника, то, возможно, все закончилось бы гораздо трагичнее. В запутанной истории разбирался RusDelfi.

В начале мая Юлия вместе со своей 58-летней матерью Светланой возвращались домой в Таллинн из Минска. Это был обычный автобусный рейс с двумя пересадками: в Литве и Латвии. Перевозчик – фирма ECOLINES. С собой у женщин было два чемодана. В Минске водитель первого автобуса помог погрузить вещи в багажный отсек. "Все было вежливо и культурно, – отмечает Юлия, – до Литвы доехали без приключений".

Следующий транспорт задержался, и после часа ожидания наконец подъехал двухэтажный автобус. Юлия рассказывает, что сразу поспешила с чемоданами к багажному отсеку и уточнила у водителей, где лучше их разместить, чтобы они не мешали остальным пассажирам. Женщина вспоминает, что один из водителей тогда поинтересовался ее материальным благосостоянием. "Я не бедная. Работа есть, все в порядке. Думала, что шутит", – отвечала Юлия. Следом подоспел второй водитель и начал клеить бирки на чемоданы. "Во рту сигарета. Дым выпускал мне в лицо", – Юлию с самого начала смутило развязное поведение водителя, однако вслух ничего высказывать не стала.

Рядом с Юлией и матерью находился молодой человек. "Приятный и воспитанный", – описывала Юлия и добавила, что он, вероятно, был уроженцем Кавказа. Он ехал с одним чемоданом. Водитель обратился к женщинам: "За три чемодана – 120 евро". Юлия объяснила, что молодой человек едет отдельно, а затем спросила, откуда взялась такая большая сумма. "У вас тяжелые чемоданы, и вы должны заплатить за перевес", – последовал ответ. По просьбе Юлии водитель даже принес весы, чтобы определить точный вес, однако о результате так и не сообщил. По словам женщины, вместо этого он просто заявил, что "чувствует, что вес превышает допустимые нормы". Чтобы еще больше не затягивать отправление автобуса, было решено уладить денежный вопрос в дороге. Юлия с матерью заняли свои места на втором этаже, недалеко от лестницы, ведущей к водителям.

Автобус тронулся. Один из водителей поднялся на второй этаж и запросил уже другую сумму за перевес багажа. В этот раз он снизил цену в два раза: требовал 40 евро за два чемодана. Юлия сказала, что оплатит карточкой и попросила предоставить чек, который нужен ей для отчетности. Ответ водителя вызвал недоумение: "Не говори ерунды, у нас нет никаких чеков. И вообще – много болтаешь", – после чего он ушел.