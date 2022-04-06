"Война идет и в странах Балтии": почему туристы из Германии отказываются от отдыха в Паланге

Часть литовского турбизнеса может пострадать из-за войны в Украине, поскольку некоторые туристы считают, что война идет в странах Балтии, пишет Delfi.lt со ссылкой на "Новости" LNK.

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Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене признала, что такие случаи есть, но это не является явной тенденцией. "Первые сигналы, замечания уже поступили, так есть, именно аннулирование заказов по вышеуказанной причине. Скажем, немецкие туристы, туристы из других стран, которые приезжали группами, отзывают заказы из страха, боязни ехать летом в нашу страну", — сказала она.

По словам Валайтене, потенциальным гостям пытаются объяснить, что в Литве ситуация нормальная. "Поскольку это первые такие отзывы заказов, мы говорим, что у нас на самом деле, что войны у нас нет, мы работаем, живем, стараемся жить в обычном режиме. Посмотрим, что будет дальше", — заметила она.

Валайтене отметила, что если бы не война в Украине, то туристический бизнес в Литве уже воспрянул бы после удара, нанесенного COVID-19.

"Если бы не война в Украине, в этом году мы понемногу вернулись бы в обычное русло, приехало бы больше туристов из-за границы. Последствие COVID такое, что у нас больше 90% были местные туристы и только 8% — из-за границы (…). (До пандемии) соотношение было совсем иным: было 55-60% литовцев — иностранцев и литовцев было практически одинаковое количество", — сказала она.

На вопрос, оставляют ли иностранцы больше денег, чем местные, Валайтене ответила, что многое зависит от конкретного объекта и туристических целей: это может быть отдых и SPA, бассейн, рестораны и бани, а могут быть только ночевки перед поездкой в Ниду или Клайпеду. Паланга тоже принимает беженцев из Украины, пытается предложить им помощь. Одна из форм помощи — рабочие места. По словам собеседницы, "сделки заключают, людей трудоустраивают".

"Другая форма помощи — сбор благотворительности, Палангская ассоциация гостиниц и ресторанов вносит свой вклад (…) Есть красивые инициативы. Бизнес, наши ассоциации делают добро, не афишируя", — сказала она.

По словам Валайтене, стараются позаботиться и о питании людей, о необходимых вещах. Ассоциация намерена покупать талоны на обеды, передавать их муниципалитету, чтобы он мог распределять их между беженцами.