Война в Израиле: предупреждения для путешественников, телефонные номера и что еще нужно знать туристам

В Израиле третий день идут военные действия – бои идут, как минимум, в шести израильских городах и кибуцах на границе с сектором Газа. Уже известно о более чем 700 погибших и свыше 2300 пострадавших в Израиле. И пока армия Израиля готовится к проведению наземной операции в секторе Газа, путешественников настоятельно просят воздержаться от поездок в Израиль.

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В субботу утром центральные и южные регионы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Одновременно с этим на территорию страны проникли боевики организации ХАМАС и "Исламский джихад" – они появились в городах и кибуцах на границе с Газой и начали брать в заложники и расстреливать мирное население. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека.

В итоге, в связи с быстро обостряющейся ситуацией в Израиле, Министерство иностранных дел Латвии призвало путешественников не планировать поездки в Израиль.

Гражданам Латвии, которые уже находятся в Израиле, министерство советует следить за развитием ситуации и следовать рекомендациям местных служб безопасности. Гражданам, находящимся в настоящее время в Израиле с временной поездкой, МИД настоятельно рекомендует зарегистрироваться в консульском регистре.

Ситуация в Израиле остается неустойчивой и может быстро меняться. Учитывая напряженную политическую ситуацию и напряженность в отношениях между Израилем и палестинцами, Министерство иностранных дел советует путешественникам воздержаться от поездок в Иерусалим, сектор Газа (и территорию в радиусе 40 км вокруг него), а также на территорию Палестинской автономии.

Находясь в Иерусалиме, настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, избегать демонстраций и мест большого скопления людей и возможных беспорядков. Путешественникам рекомендуется находиться в пределах досягаемости бомбоубежищ.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В то же время путешественников просят соблюдать особую осторожность при пользовании общественным транспортом или отказе от него. Поезда ходят в ограниченном режиме и не останавливаются в горячих точках.

Путешественникам рекомендуется избегать пограничных районов Израиля с Ливаном и Сирией.

Находясь в Израиле, следуйте указаниям местных властей и актуальной информации в СМИ. Соблюдайте ограничения, установленные командованием тыла Израиля (Home Front Command). Инструкции по безопасности и адреса убежищ можно найти на сайте командования тыла (открывается только в Израиле). Также информацию можно найти на Национальном портале по чрезвычайным ситуациям - главная страница, а также на странице Гражданской обороны в Facebook (открывается только в Израиле).

Израильские СМИ на русском языке:

Телевидение и новостной портал: http://www.9tv.co.il/

Новостной портал: http://newsru.co.il/

Радио: https://fmcube.net/radiostation/air/kan-reka

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Новостные порталы на английском языке:

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию

немедленно свяжитесь с Посольством Латвии в Израиле по телефону: +972 377 758 12 или с Консульским департаментом Министерства иностранных дел по телефону: +371 26 33 77 11 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv.

до отъезда зарегистрируйте свою поездку в Консульском отделе. Одновременно загрузите на свой смартфон приложение Министерства иностранных дел Ceļo droši и следите за аккаунтом Консульского департамента МИД в Facebook.

После начала военных действий в Израиле часть авиакомпаний отменила полеты в страну или ограничило их количество. AirBaltic заявил о том, что внимательно следит за ситуацией в Израиле и при необходимости может скорректировать расписание полетов в/из Тель-Авива. Компания просит всех купивших билеты на самолет проверять статус рейса перед поездкой и связываться с колл-центром для получения помощи при любых изменениях.

Delfi планирует регулярно публиковать сводки о состоянии дел в Израиле. Что известно об атаке на Израиль к утру 9 октября можно прочитать ЗДЕСЬ.