Война в Украине разрушает экономику Египта. Заполняемость отелей упала до 5%

На овощном рынке в Каире Фатма Ибрагим, мать двоих детей, потрясена ростом цен, вызванным российско-украинской войной. Она беспокоится, потому что не знает, сможет ли прокормить свою семью в этом месяце, пишет Arileht.

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"Я едва могу это сделать, – говорит безработная разведенная женщина. – Цены на растительное масло сильно выросли, а лучшие блюда требуют его. Теперь я больше не покупаю цветную капусту или баклажаны, потому что приходится использовать много масло для того, чтобы их пожарить. Кроме того, подорожала мука".

Рост стоимости товара на прилавках на египетском рынке отражает ситуацию, которая сложилась в экономике страны с момента начала войны в Украине. Египет – один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, на котором сильно сказался как рост цен на нефть и сырье, так и отсутствие отдыхающих из России и Украины.

Россия и Украина – два крупнейших "поставщика" туристов в Египет. Отсутствие посетителей из этих двух стран стало дополнительным ударом по сектору, который только начал восстанавливаться после пандемии.

Надер Хенейн, вице-президент крупной туристической компании Seti First Journey, сказал, что заполняемость отелей на курортах Красного моря упала до 5%. "Мы ожидали, что Египет удвоит количество отдыхающих - до 7 миллионов за последние 12 месяцев, – сказал он. – Теперь этого невозможно достичь. Это огромное разочарование. Да, у нас увеличилось количество отдыхающих из Германии, но они не могут заменить россиян".

Экономист Goldman Sachs Worldwide Фарук Сусса упомянул, что с конца января Египет потерял 15 миллиардов долларов из-за войны.