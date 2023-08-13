Война за лежаки: В гостиницах на побережье Испании за шезлонги идет настоящая борьба

Уже третий день в отеле Paradise Park на Канарских островах идет война за шезлонги. У большого тропического бассейна в стиле лагуны внезапно появляется толпа гостей, которые спешат первыми положить полотенца на лежак. Это начало хаоса.

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Уже третий день в отеле Paradise Park на Канарских островах идет война за шезлонги. У большого тропического бассейна в стиле лагуны внезапно появляется толпа гостей, которые спешат первыми положить полотенца на лежак. Это начало хаоса.

Толпа туристов пробегает 20 метров от входа в бассейн до шезлонгов, и один человек вырывается вперед, успевая положить полотенца на пять шезлонгов. Остальные посетители с изумлением наблюдают за происходящим.

Об инциденте стало известно после того, как в середине июля видеоролик попал в сеть, однако руководство отеля отказалось комментировать произошедшее, пишет Euronews. Вы можете подумать, что это редкий случай на курортах испанского побережья, но это происходит ежедневно, причем иногда в угрожающих масштабах.

Последний случай произошел на этой неделе, также на Канарских островах, когда двое британских туристов выгнали с лежака женщину, чтобы занять ее место, сообщает британская газета Daily Mail. Чтобы избежать подобных столкновений, испанские отели идут на хитрость.

В гостиницах появились "контролеры лежаков"

В шесть тридцать утра у бассейна отеля Sunset Beach Club на знаменитом испанском побережье Коста-дель-Соль начинает формироваться очередь. Заведение откроется только в девять, но очередь уже насчитывает около тридцати человек.

"У нас есть клиенты, которые очень гордятся тем, что они первые в очереди. Мы организовали охрану, чтобы при открытии двери не было толкотни и толчеи, чтобы никто не пробирался внутрь", – говорит Мигель Маркос, директор отеля.

"Если бы у нас не было контроля, это была бы борьба за выживание", – добавляет он.

В этом отеле, насчитывающем 700 шезлонгов, которые должны быть поделены между 1 800 постояльцами, организация – ключевой момент.

В девять часов Хосе Карлос, ответственный за шезлонги в отеле, открывает двери, и начинается игра с полотенцами. "Идет война за лучшие места, но в остальное время проблем нет. Каждое лето идет война, но в этом году все гораздо спокойнее", – говорит Хосе Карлос, который работает контролером лежаков последние три года.

Однако не все с таким же энтузиазмом относятся к тому, что приходят первыми, и есть немало тех, кто наблюдает за происходящим с изумлением.

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За лучшими лежаками гоняются самые опытные клиенты. Отвечая на этот вопрос, директор дает четкую характеристику. "Есть люди, которые приезжают сюда уже много лет и хотят получить конкретный лежак, другие хотят быть рядом с бассейном для детей или видеть море. Есть и те, кто приезжает с друзьями и хочет быть всем вместе", – говорит Маркос.

По словам президента Совета по туризму и планированию Коста-дель-Соль Франсиско Саладо (Francisco Salado), Коста-дель-Соль переживает "прекрасный год", зафиксировав лучшие показатели за всю свою историю. Несмотря на меньшее количество приезжих, доходы от туризма выросли на 18,3% и составили 17 081 млн. евро.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чтобы удовлетворить спрос, отель Sunset Beach Club вырубил пальмы и закупил больше шезлонгов, чтобы расширить зону бассейна.

Во избежание конфликтов были даже разработаны специальные протоколы. Контролеры шезлонгов обходят бассейн, обнаруживая ложно занятые гамаки, и оставляют предупреждение. Через час они возвращаются и, если там по-прежнему никого нет, убирают оставленные вещи, освобождая лежак для другого клиента.

Существуют подсказки, которые заставляют их насторожиться. "Если они оставляют книгу на гамаке в 9.30 утра, мы знаем, что они ее берегут. Другие оставляют одно полотенце, чтобы накрыть четыре лежака", – говорит Хосе Карлос.

Работа контролера лежаков была специально разработана таким образом, чтобы гости могли наслаждаться бассейном без каких-либо неожиданностей. "Название выбрано очень удачно, оно помогает избежать драк между людьми. Правда, некоторые сердятся на нас, когда мы забираем у них полотенца", – продолжает Хосе Карлос.

Тем не менее, метод оказался эффективным, поскольку многие клиенты регулярно пытаются занять лежаки, но урок с убранными полотенцами усваивают единицы. "Это как день сурка", – говорит менеджер.

5 000 евро в день – зарплата "спасителя лежака"

В 2020 году Алексия Пармиджани оставила свой бизнес в Лондоне и переехала на Ибицу. Прибыв на испанский остров, она поняла, что шезлонги могут принести ей целое состояние.

Туристы на острове веселились до глубокой ночи, а затем оказывались не в состоянии встать достаточно рано, чтобы забронировать лежак у бассейна. Тем не менее, они хотели получить заветные места.

Одной из самых популярных услуг, предлагаемых Пармиджани, которая сейчас работает в консьерж-компании класса люкс Queen of Clubs, является "Подержи мой лежак" (Hold My Sunbed).

В обмен на сумму около 500 евро британка займет для вас лежак. В разгар сезона у нее может быть до десяти клиентов в день, что приносит женщине 5 000 евро ежедневно.

Она договаривается с владельцами лучших клубов или пляжей, чтобы иметь возможность предлагать такие услуги. Если ее нанимают, Пармиджани приходит в клуб к открытию, в десять утра, и торгуется за лучшее место у бассейна.

Затем она идет к лежаку и следит за тем, чтобы никто не занял тот, который нужен ее клиенту. Вооружившись веером, она часами ждет, пока клиент решит прийти. Как она рассказала журналистам, во время ожидания она никогда не садится на лежаки, так как рискует помять полотенца.