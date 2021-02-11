Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену
Foto: AP/Scanpix

Власти Египта возвели вокруг курортного города Шарм-эль-Шейх бетонную стену. Теперь въехать в город по дороге можно через одни из четырех ворот, пишет 34travel.me со ссылкой на CNN.

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Регион сильно пострадал из-за взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005-м, революции в 2011-м, взрыва российского самолета над Синаем в 2015-м. Сейчас курорт теряет путешественников из-за пандемии.

Чтобы восстановить поток туристов, власти решили обнести город 36-километровой стеной из бетонных блоков и проволоки между ними. Так они хотят показать, что курорт безопасен для отдыхающих.

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