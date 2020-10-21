"Вольный город Черноморск": Топ-8 несуществующих стран Европы

Что нужно, чтобы быть государством? Международное признание? Сильный лидер? Своя волюта? Армия? Иногда достаточно лишь сильного желания — и эта коллекция сумасшедших "почти стран", скрывающихся в границах Европы, прекрасно иллюстрирует эту мысль.

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Часть из них готова (за определенную мзду, конечно) выдать вам паспорт, по которому вы совершенно точно станете гражданином этого государства. Часть - предложит вам титул, а остальные просто будут рады тому, что вы есть и побывали у них в гостях.

Но кто же они?

Себорга (Италия)

В средние века эта итальянская деревня действительно была настоящим феодальным княжеством — как и многие в то время. Права и признание в качестве государства она утратила в 1729 году, однако почти 250 лет спустя, уже в 1963 году, ее жителям пришла в голову мысль, что Италия никогда юридически корректно не оформляла вхождение Себорги в ее состав, так что княжество "должно быть" независимым. Раз должно, значит, будет — деревня объявила о независимости, чем привлекла внимание туристов. Впрочем, официальный Рим эти заявление никогда не принимал всерьез.