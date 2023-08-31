Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Париж, Мадрид, Прага, Вена, Мюнхен, Рим, Лиссабон — несомненно, очень красивые и интересные города, но у них есть и один недостаток — толпы туристов. Тургид же решил вспомнить о восьми городах Европы, незаслуженно забытых путешественниками.

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Туристов в этих городах значительно меньше, а их культурно-исторический багаж – велик. Возможно, в каких-то из них вы уже побывали или планируете поехать туда в свой следующий отпуск. А если нет, то после прочтения этой статьи, вполне вероятно, скорректируете свои планы.

Саламанка, Испания



Город Саламанка расположен на западе Испании, примерно в двух часах езды от Мадрида, и он настолько интересный, то его хочется бесконечно фотографировать.

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Фасады зданий Старого города на рассвете выглядят позолоченными, и поэтому Саламанку называют "Золотым городом". Здесь можно осмотреть выдающиеся памятники архитектуры (например, Catedral Vieja), а если есть желание увидеть, где собираются местные жители и студенты, то отправляйтесь на площадь Plaza Major.

Котор, Черногория





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Черногория — маленькая страна в Балканском регионе, на берегу Адриатического моря. У многих путешественников это море ассоциируется с солнечной Хорватией, но и Черногории есть что предложить. Столица страны, Подгорица, несомненно, достойна посещения, а еще обязательно загляните в городок Котор, расположенный на берегу Которского залива.

Котор называют самым прекрасным местом региона, в нем хорошо сохранились уникальный ландшафт и достопримечательности. А Старый Котор включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по его узким улочкам и ощутите дух древности в маленьких магазинчиках, антикварных лавках и музеях. И не пропустите впечатляющий собор Св. Трифона. Прекрасный вид на город открывается с возвышающейся на горе крепости Св. Ивана, до которой можно добраться, поднявшись по 1350 ступеням.

Foto: Shutterstock

Катаясь на лодке, тоже можно полюбоваться восхитительными пейзажами, а также доплыть до находящегося неподалеку симпатичного островка Lady of the Rocks.

Синтра, Португалия





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Очаровательный португальский городок Синтра расположен в 23 км на северо-запад от Лиссабона. Нельзя сказать, что туристов здесь очень мало, но, учитывая все, что Синтра может им предложить, посетителей может быть намного больше. Аристократический горный городок окружен цветущими садами и лесами. Здесь также можно насладиться португальскими кулинарными шедеврами.

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Если говорить о достопримечательностях, то во главе списка — знаменитый Национальный замок Синтры, Дворец Пена, Замок мавров и Дворец Монсеррат.

Феррара, Италия





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Возможно, кому-то Феррара покажется одним из самых скромных городов Италии, но в нем есть что-то магическое. Это романтическое место подходит для неспешных прогулок.

Феррара славится своими древними городскими стенами и историческими зданиями, величественным собором Св. Георгия (покровителя города) и Замком герцогов д'Эсте, а также прекрасным парком Массари.

А в 50 километрах от Феррары находится город Болонья, который знаменит своей кухней и своеобразной архитектурой.

Люцерн, Швейцария





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Цюрих, Базель, Женева и Берн — очаровательные города Швейцарии, но не следует исключать из списка и Люцерн, который полон интересных объектов. В Люцерне находится самый древний деревянный крытый мост в Европе – мост Капельбрюкке, построенный в 14-м веке. Это одна из главных достопримечательностей Швейцарии и символ Люцерна.

По Старому городу нужно ходить пешком и рассматривать живописные виды. Если хотите посмотреть на город сверху, то отправляйтесь к стене Музеггмауэр (Musegg Wall) и поднимитесь на одну из доступных для туристов башен..

Город, расположенный на берегу озера Фюрвальдштейн или на берегу озера Луцерна, окружает скалистые гиганты с зелеными лугами на склонах. В них можно увидеть типичный ландшафт Швейцарии.

Город, стоящий на берегу одноименного озера, окружают лесистые горы — это типичный швейцарский пейзаж.

Фонтебло, Франция





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Если вы хотите посмотреть французский дворец, но толпы людей, едущих в Версаль, вас отпугивают, то отправляйтесь в Фонтебло, расположенный примерно в 70 км от Парижа. Château de Fontainebleau – один из крупнейших дворцов Франции эпохи Ренессанса, вокруг которого позже сформировался город.

Дворец с его изысканным интерьером можно осматривать целый день, а можно прогуляться по его живописнейшим садам и паркам и насладиться покоем, которого уже не найти во многих французских городах.

Гальштат, Австрия





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В Австрии тоже есть очаровательные городки, в который можно спокойно отдыхать и наслаждаться природой. Если вы приехали в Зальцбург, то можете отправиться в Гальштат, расположившийся на берегу озера. Это одно из самых красивых мест в мире.

Город в 1750 году разрушил пожар, и большинство зданий нужно было отстроить заново, пишет The Vintage News. Жители решили построить дома в модном в то время стиле позднего барокко, который органично перемешался с традиционным альпийским архитектурным стилем.

Чаще всего люди приезжают в Гальштат из-за пейзажей. Особенно красив город осенью, пока разноцветные листья не осыпались и не пошел снег.

Бамберг, Германия





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Настоящий шарм Германии можно найти в маленьких городах, и именно такой баварский городок Бамберг, старинный центр которого включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Романтичные натуры оценят архитектуру Бамберга, в котором средневековые здания соседствуют с домами в стиле барокко. Город также гордится богатой культурной жизнью и качественным пиво. Здесь самая большая в мире концентрация пивоварен на один квадратный километр.

Когда город осмотрен и хочется поесть, можно попробовать местную гордость – вяленую говядину с копченым пивом.