Ничто не вечно — даже чудеса природы, существовавшие тысячи лет. Некоторые из них мы теперь можем увидеть лишь на фотографиях. В этот процесс вносит свой вклад и человек, и сама природа — эрозии и изменения климата делают свое дело.

DELFI рассказывает о невероятных чудесах природы, навсегда исчезнувших с лица Земли — и сотню лет назад, и буквально в этом году; и в отдаленных уголках планеты, и у нас — в Латвии.

Водопада Гуайра

Водопад Гуайра, который находился на границе между Бразилией и Парагваем, был очень популярным среди туристов. Объем воды падающих потоков водопада вполовину превышал мощь Ниагарского водопада, и в 12 раз — водопада Виктория.

Гуайра состоял из 18 каскадных групп, общая высота которых достигала 114 метров. Говорят, что шум падающей воды можно было услышать на расстоянии 30 километров. Теперь же об одном из самых крупных водопадов на Земле остались лишь воспоминания.

Мир лишился этого чуда природы в 1982 году, когда был затоплен водохранилищем, образованным плотиной ГЭС Итайпу.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
2,99 евро / 4 недели*
*Подписка продлевается автоматически, пока вы не решите ее отменить
Оплата банковской карточкой
Оплата SMS
или
Платежи обеспечивает:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form