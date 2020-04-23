Ничто не вечно — даже чудеса природы, существовавшие тысячи лет. Некоторые из них мы теперь можем увидеть лишь на фотографиях. В этот процесс вносит свой вклад и человек, и сама природа — эрозии и изменения климата делают свое дело.

DELFI рассказывает о невероятных чудесах природы, навсегда исчезнувших с лица Земли — и сотню лет назад, и буквально в этом году; и в отдаленных уголках планеты, и у нас — в Латвии.

Водопада Гуайра

Водопад Гуайра, который находился на границе между Бразилией и Парагваем, был очень популярным среди туристов. Объем воды падающих потоков водопада вполовину превышал мощь Ниагарского водопада, и в 12 раз — водопада Виктория.

Гуайра состоял из 18 каскадных групп, общая высота которых достигала 114 метров. Говорят, что шум падающей воды можно было услышать на расстоянии 30 километров. Теперь же об одном из самых крупных водопадов на Земле остались лишь воспоминания.

Мир лишился этого чуда природы в 1982 году, когда был затоплен водохранилищем, образованным плотиной ГЭС Итайпу.