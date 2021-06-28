Восстанавливается регулярное автобусное сообщение между Тарту и Ригой

Автобусная компания Lux Express с понедельника возобновляет ежедневные прямые рейсы на линии Тарту-Рига-Тарту: из Тарту в Ригу автобус будет отправляться в 9.05 и из Риги в Тарту в тот же день в 17.45, сообщила пресс-служба предприятия.

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На маршруте Тарту-Рига автобус будет делать четыре остановки — в Тарту на автобусном вокзале, в Валга, в Риге на автобусном вокзале и в Рижском аэропорту. На конечную остановку в Латвии, то есть, в Рижский аэропорт автобус будет прибывать в 13.30, а в Эстонии на вокзал в Тарту в 22.40.

В пресс-релизе отмечается, что велосипедный билет Lux Express, запущенный предприятием на эстонском рынке в начале июня, оказался очень популярным, и было решено распространить бесплатный велосипедный билет на все страны Балтии. В том числе, и на линию Тарту-Рига.

Новый билет предлагает пассажирам для летних поездок удобную комбинацию автобуса и велосипеда. В настоящее время велосипедный билет можно приобрести вместе с обычным билетом только на сайте Lux Express по адресу luxexpress.eu.

Вместе с тем, надо иметь в виду, что количество мест для велосипедов в багажном отсеке автобуса ограничено пятью.