Вот-вот проснется: Спящий супервулкан в Италии находится в "чрезвычайно опасном" состоянии

Флегрейские поля – крупный вулканический район Италии, на территории которого проживает почти полмиллиона человек – активно готовится к извержению. По крайней мере так говорится в новом исследовании.

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По словам соавтора исследования Стефано Карлино, супервулкан Кампи Флегреи (Флегрейские поля), расположенный недалеко от Неаполя, находится в "чрезвычайно опасном" состоянии. В последний раз вулкан извергался в 1538 году, но сейчас риск его извержения высок как никогда. Местные власти уже разработали план эвакуации, а уровень риска пересматривается ежемесячно.

Опасны ли Флегрейские поля?

Места возле Неаполя в Италии, возможно, более известны благодаря Везувию, который уничтожил город Помпеи в 69 году нашей эры, но Флегрейские поля представляют собой более насущную проблему.

Кампи Флегреи занимает обширную территорию с пологой впадиной длиной около 12-14 км, и 500 000 человек живут в его красной зоне, определенной Департаментом гражданской обороны Италии (Dipartimento della Protezione Civile) как зона наивысшего риска. Еще 800 000 жителей проживают в желтой зоне.

Считается, что извержение Флегрейских полей, произошедшее 40 тысяч лет назад, стало одной из причин "вулканической зимы" и вымирания неандертальцев.

В 1538 году вулкан извергался в течение восьми дней, выбросив достаточно лавы, камней и облаков пепла, чтобы образовалась новая гора. В 1980-х годах произошел очередной всплеск активности, который привел к эвакуации 40 000 жителей близлежащих районов. С тех пор супервулкан был относительно спокоен.

Однако теперь исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Национального института геофизики и вулканологии (INGV) в Италии показало, что очередное пробуждение практически неминуемо.

"Мы не говорим, что извержение произойдет, мы говорим, что условия для извержения стали более благоприятными", – пояснил AFP ведущий автор исследования Кристофер Килберн из Калифорнийского университета.

Одна из причин заключается в том, что десятки тысяч мелких землетрясений, произошедших с 1950-х годов, ослабили впадину на вершине вулкана, известную как кальдера.

Произойдет ли извержение Флегрейских полей?

В исследовании, опубликованном в начале июня в журнале Nature, ученые сообщили, что "части вулкана были растянуты почти до предела".

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С 2019 года количество мелких толчков растет, оказывая давление на кору вулкана. В апреле было зафиксировано 600 таких колебаний. Уровень грунта в окрестностях также поднялся. Приморский город Поццуоли поднялся почти на четыре метра с 1950-х годов, говорится в докладе.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Землетрясения и подъем грунта носят кумулятивный характер, поэтому извержению может не предшествовать значительное повышение активности.

"Возможно, извержению будут предшествовать относительно слабые сигналы, такие как меньшая скорость подъема грунта и меньшее количество землетрясений", – считают авторы исследования.

Они также заявили, что большое извержение маловероятно, но может произойти серия небольших извержений.

Кроме того, "для того, чтобы произошло извержение, магма должна выталкиваться вверх в нужном месте", – пояснил Килберн.

Что произойдет, если Кампи Флегреи начнет извергаться?

В случае извержения местные власти разработали план эвакуации. Он предусматривает, что жители будут вывезены из района на личном или общественном транспорте в течение трех дней. Уровни риска – зеленый, желтый, оранжевый и красный – пересматриваются ежемесячно.

"В настоящее время уровень опасности в Поццуоли – желтый", – сказал AFP представитель совета Джордана Мобилио. Местные жители также регулярно получают текстовые оповещения о подземных толчках магнитудой 1,5 или выше по шкале Рихтера.

Флегрейские поля — в древнегреческой мифологии вулканический край, где произошла гигантомахия — битва богов во главе с Зевсом, которым помогал Геракл, с гигантами.