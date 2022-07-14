Впечатляет. Какие цены ждут отдыхающих на литовском взморье?
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Обычно к морю в Литве жители надолго приезжают в конце июля и до августа. Однако каждый год сезон начинается все раньше. Это касается и грядущих выходных. Несмотря на неблагоприятный прогноз - дождь и 17–19 градусов тепла, отдыхающих будет немало. К морю съезжаются семьи и пары и не на выходные, а минимум на неделю. Какие цены их ждут?

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Паланга

По данным на 13 июля, в ближайшие выходные на booking.com есть около 270 предложений для двоих. Самый дешевый вариант - 90 евро за две ночи с общей ванной, с отдельными удобствами – от 104 евро.

Желающие провести выходные роскошно за 1146 евро могут арендовать дом на двоих площадью 68 кв. м в 10 минутах пешком от пляжа.

В 5-звездочной гостинице выходные с завтраками будут стоить 864 евро.

В 3-звездочных гостиницах выходные обойдутся в 120 евро.

Нида

Тем, кто предпочитает Ниду, booking.com предлагает на выходные больше 70 мест на двоих. Самый дешевый вариант - в Пярвалке - 66 евро.

Дороже обойдется 4-звездочная гостиница в Ниде за 518 евро (ночлег с завтраками).

Больше всего вариантов в Неринге - это апартаменты (37), гостиниц - 12, есть две виллы.

Для тех, кто предпочитает исключительно Ниду, есть выбор из 40 мест. Самый дешевый вариант - комната за 100 евро (две ночи).

Если вам не нужны апартаменты или гостиница, можно переночевать в кемпере за 198 евро (за двоих) или 209 евро (за четверых). Здесь принимают постояльцев с животными.

Романтики могут провести ночь на яхте на пристани в Ниде с видом на дюны (ночь с пятницы на субботу стоит 84 евро).

Неринга на неделю

Если вы хотите приехать к морю на неделю и с двумя детьми, то на booking.com можете выбирать из 20 вариантов. Самый дешевый вариант на 7 ночей - 385 евро (правда, отзывы об этом месте не очень хорошие).

Второй вариант – одна спальня в Пярвалке за 465 евро.

Самый дорогой вариант - апартаменты с двумя спальнями в 8 км от Ниды с видом на залив. Цена 2083 евро за неделю.

Если вы хотите апартаменты с бассейном, то выбирайте Юодкранте - неделя обойдется в 1203 евро.

Всего на 15-22 июля в Ниде и Юодкранте есть по 9 вариантов для семей с двумя детьми.

Паланга на неделю

В Паланге с 15 по 22 июля семья с двумя детьми на booking.com может выбирать из 152 вариантов (70 - 3-звездочные варианты).

Для любителей роскоши остались две 5-звездочные гостиницы. Тут семья с двумя детьми может жить 7 дней, получая завтраки, за 4488 евро.

Самый дешевый вариант - апартаменты с общей ванной в 1 км от цента Паланги - 448 евро.

Ближе к центру и за отдельные апартаменты придется заплатить не меньше 486 евро.

Можно выбрать виллу с четырьмя спальнями в 6 минутах ходьбы от моря за 2540 евро (это цена со скидкой, неделю назад цена была 3168 евро).

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Летний отпуск Литва Паланга
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