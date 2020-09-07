Igaunija, salas
Foto: Mihails Ignats, aerolatvija.lv

Эстония известна довольно большим количеством островов, но лишь некоторые из них могут похвастаться наличием на них людей. Самыми известными эстонскими островами считаются Сааремаа, Хийумаа, Кихну, Вормси и Муху.

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У наших северных соседей так много островов, что совсем недавно владелец острова Виирелайд даже был готов продать жителям Латвии свою собственность – "ФОТО. С каждого по евро – будет целый остров! Эстонец готов продать жителям Латвии остров Виирелайд".

На сделанных фотографиях можно увидеть волшебство и очарование Сааремаа и Хийумаа. Снимками этой красоты мы обязаны аэрофотографу AeroLatvija.lv Михаилу Игнатсу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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