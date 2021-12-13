Впервые в мире: пассажиры смогут назвать аэропорт своим именем

Аэропорты по всему миру традиционно получают свои названия в честь великих людей: Шарля де Голль, Леонардо да Винчи, Джона Ф. Кеннеди, Леннарта Мери... Аэропорт Хельсинки решил продемонстрировать благодарность тем людям, которых он ценит больше всего – своим пассажирам. Теперь каждый посетитель может назвать воздушные ворота в свою честь, пишет turist.ee.

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Недавно построенный терминал является частью обширной инвестиционной программой компании Finavia, которая направлена на укрепление позиций аэропорта Хельсинки как ведущего транспортного узла Северной Европы. Одна из основных целей — повышение качества обслуживания клиентов.

"Мы верим, что аэропорты существуют и должны существовать прежде всего для пассажиров. Иначе что это будет за аэропорт без клиентов? Мы чрезвычайно гордимся, что стали первым аэропортом в мире, который на самом деле называется в честь вас, меня и всех нас", — говорит директор по маркетингу и обслуживанию клиентов компании Finavia Катя Сиберг.

Все пассажиры и посетители аэропорта Хельсинки могут добавить свое имя на официальное табло терминала. Для этого на сайте myhelsinkiairport.fi следует ввести свое имя — и вскоре оно появится на табло аэропорта Хельсинки, перед которым каждый сможет сфотографироваться на память. На экране можно следить за табло терминала в режиме реального времени, на его фоне делать селфи и читать имена других пассажиров.

Интерактивная кампания в аэропорту Хельсинки продлится до 3 января 2022 года, в период с 6:00 до 18:00. Тексты на табло с именами модерируются. Более подробная информация — на сайте MyHelsinkiAirport.

Аэропорт развивается по концепции "всё под одной крышей". Это означает, что все службы будут расположены в одном здании. Такой принцип особенно удобен для трансферных пассажиров, поскольку обычно времени для пересадки не так много. Деревянный потолок обновленного терминала, природные элементы олицетворяют составляющие финской архитектуры. Материалы и декор были подобраны с целью продемонстрировать минималистичный скандинавский дизайн.