Все, что нужно знать о Рождественских ярмарках в странах Балтии: когда откроются, время работы и программа мероприятий

В этом году впервые за последние несколько лет Рождественские рынки пройдут во всех трех балтийских столицах: Таллине, Риге и Вильнюсе. Первым – 25 ноября – работу начнет Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллине, вторым – в субботу, 26 ноября – к нему присоединится Рождественский рынок в Вильнюсе и последним – 27 ноября – заработает Рождественский рынок в Старой Риге.

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Рождественский рынок в Таллине

Foto: DELFI.EE/Ilmar Saabas

Эстония может похвастаться тем, что даже в самые страшные ковидные времена – в 2020 году, когда практически вся Европа отменила любые празднования и скопления народа, в Таллине таки открылся небольшой, всего на 9 палаток, но настоящий Рождественский рынок.

Работала рождественская ярмарка в столице Эстонии и в прошлом году. Да и сейчас там идут активные приготовления к открытию.

Ярмарка будет работать с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).

В этом году Рождественская ярмарка в Таллине будет дольше работать по вечерам, чтобы горожане обязательно успели отведать рождественских блюд и горячих напитков. Еще один сюрприз для посетителей ярмарки – новое оформление сцены, которая по выходным будет предлагать плотную культурную программу.

По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади будет установлена рождественская ель – высота главной елки страны в этом году составляет 15 метров. Ель украсят золотистые шары и световые гирлянды с лампочками, которые светят холодным и теплым светом.

Foto: Shutterstock

Торговля на Рождественской ярмарке начнется 25 ноября – ярмарка будет торжественно открыта в 18:00, когда на елке зажгутся огни и начнется световое представление Tempus fugit (световые эффекты будут проецироваться на стену ратуши). 10-минутное аудиовизуальное и хореографическое шоу можно будет увидеть всего несколько раз – оно будет демонстрироваться три вечера подряд (с пятницы по воскресенье), в том числе в первое воскресенье Адвента 27 ноября, когда в 16:00 зажжется первая свеча предрождественского периода.

В первое воскресенье Адвента на ярмарку прибудет Дед Мороз – в своем домике на Ратушной площади он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннской Рождественской ярмарки. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Малыши в этом году снова смогут покататься на ярмарке на каруселях – в этом году их будет целых три!

Время работы Рождественского рынка:

с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00;

горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).



Дополнительную информацию о ярмарке и культурной программе можно найти ЗДЕСЬ.

Вот так выглядят последние приготовления к открытию Рождественского рынка в Таллине: