Все, что плохо лежит: что можно и нельзя уносить из гостиниц и самолетов

Для пассажиров и гостей самолетов, круизных лайнеров и гостиниц предусмотрено все до мелочей. Более того, какие-то вещи даже можно брать с собой. Но важно понимать, где же проходит та грань, которую не стоит переступать, чтобы не утащить что-то, что должно оставаться на своем месте. Love Exploring рассказывает, что "можно присваивать", а что нет.

Можно: мини-комплекты для ванной

Миниатюрные наборы шампуня, мыла или крема для тела можно брать с собой.

Нельзя: предметы из уборочной тележки

Если вы не пополняете запасы чая или сахара в номере, то хозяйничать в уборочной тележке не следует. Если вы использовали весь набор продуктов для ванной, вам его любезно наполнят, но вот прихватить целую бутыль с шампунем сильно порицается.

Нельзя: полноразмерные комплекты для ванной

В большинстве отелей или круизных лайнеров размещены предупреждения, что с вас будет взиматься плата за унос полноразмерных продуктов для ванной. Вы можете ими пользоваться в пределах номера, но вот уносить флаконы нельзя.

Можно: тапочки

Тапочки можно забирать с собой — это одноразовые предметы, которые нельзя дезинфицировать и оставить для пользования другим постояльцам.