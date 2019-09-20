Все еще +20 и выше. Где в Европе будет тепло в октябре 2019?

Британская туристическая ассоциация ABTA назвала лучшие европейские направления для отдыха в октябре. В список в том числе попали турецкий курорт Анталья и греческий остров Крит, цитирует экспертов turizm.ru со ссылкой на Travel Daily Media.

В число рекомендованных к посещению в октябре вошла Испания, а именно южные курорты и пляжи региона Коста-дель-Соль. Не менее подходящими для отдыха станут местные города Малага, Кордова, Гренада и Севилья. Высоких температур в этом месяце здесь уже нет, но столбику термометра удается подниматься до +26֯С. Среди рекомендаций и Балеарские острова — Майорка, Ибица и Менорка, где чуть прохладнее — до +23֯С. Еще одно отличное направление — южные греческие острова Крит и Родос. Здесь воздух прогревается до +24֯С. Вкусная еда, гостеприимные жители и одни из лучших археологических памятников в Европе ждут туристов на Сицилии. В октябре на острове вполне тепло – до +21֯С.

Продолжают список октябрьских направлений курорты Турции: Анталья, Бодрум и Фетхие с их потрясающими пляжами, отличным соотношением цены и качества, качественными отелями и температурой около +26֯С. Перечисленные города географически расположены в Азии, но с учетом того, что часть Турции находится в Европе, их также включили в список. Теплее всего в октябре окажется на Кипре. Осенью отдыхающих радует солнечная погода с температурой воздуха до +27֯С. И еще один вариант для тех, кто скоро собирается на отдых — это южные курорты Франции. Среди них Ницца, Канны и Антибы, названные экспертами гламурными и многолюдными. Столбик термометра в октябре здесь в районе +21֯С.

Эксперты ABTA предупреждают, погода в октябре, конечно, не идеальна, как в летние месяцы. Однако в Южной Европе она теплая, приятная и в целом солнечная. Хотя некоторые туристические объекты на курортах начинают в этом месяце готовиться к зиме, многие остаются открытыми и предлагают для туристов одно из главных преимуществ осеннего отдыха — отсутствие большого количества народа. Специалисты также напомнили туристам о необходимости взять с собой в поездку немного тёплых вещей для вечерних прогулок.