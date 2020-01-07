Все равно не поможет: 10 вещей, о которых не стоит спрашивать работников отеля

Дважды подумайте, прежде чем задавать эти вопросы, которые могут показаться персоналу отеля грубыми, нереалистичными или не приведут к ожидаемому вами результату.
Можем ли мы получить номер с видом на море?
Если вы бронируете номер в гостинице, предлагающей отличный вид на море и пляж, то в описании номера наличие чудесного вида из окна обязательно будет указано. Если подобной записи нет, значит, наслаждаться морскими видами прямо из номера вы не сможете. Часто люди ошибочно предполагают, что если отель расположен на берегу моря/океана, то воду видно из окна любого номера.
- 1. Почему я не получаю бонусов вместе с бронированием номера?
- 2. Могу ли я продлить время своего пребывания в отеле, даже если нет мест?
- 3. Насколько близко от нас эта достопримечательность?
- 4. Почему на одинаковые номера разные цены?
- 5. Почему у вас на завтрак не традиционные национальные блюда?
- 6. Почему я не могу заехать в номер сейчас или раньше оговоренного времени?
- 7. Я знаю, что сейчас поздно, но не могли бы вы принести эту вещь в мой номер?
- 8. Я бронировал(а) номер через третью компанию, и моя сумма неверна, можете ли вы это исправить?
- 9. Может ли ваш автобус (до аэропорта и обратно) отвезти нас в город?