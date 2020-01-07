Все равно не поможет: 10 вещей, о которых не стоит спрашивать работников отеля

Дважды подумайте, прежде чем задавать эти вопросы, которые могут показаться персоналу отеля грубыми, нереалистичными или не приведут к ожидаемому вами результату.

Можем ли мы получить номер с видом на море?



Если вы бронируете номер в гостинице, предлагающей отличный вид на море и пляж, то в описании номера наличие чудесного вида из окна обязательно будет указано. Если подобной записи нет, значит, наслаждаться морскими видами прямо из номера вы не сможете. Часто люди ошибочно предполагают, что если отель расположен на берегу моря/океана, то воду видно из окна любого номера.