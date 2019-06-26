Все включено — стресс выключен, или 9 причин выбирать отдых All Inclusive

Зубры отдыха могут сломать не один десяток копей вокруг отдыха типа "все включено" (All Inclusive) — когда вы, фактически, покупаете "путевку", которая гарантирует проживание, питание, экскурсии, а часто и другие дополнительные "плюшки" (внимательно читайте договор!).
О недостатках такого рода отдыха как-нибудь потом, а сейчас, спасибо порталу TravelAway мы дадим спорщикам девять аргументов "за" то, чтобы отправиться в путешествие на условиях "все включено".
1. Еда, много ее
При отдыхе на условиях "все включено", в него обычно включена и еда — иногда вся, иногда, например, только завтрак и ужин. Но и это уже огромное подспорье, так как гарантирует — голодным не останетесь ни вы, ни ваша семья. Особенно большим бонусом это является для людей, которые очень разборчивы в еде и которым крайне тяжело сориентироваться в меню незнакомых стран да и еще, зачастую, на незнакомом языке.
- 1. 2. Страховка от неприятностей
- 2. 3. Контроль расходов
- 3. 4. Соотношение цена/качество
- 4. 5. Экономия времени
- 5. 6. Безопасность
- 6. 7. Новые знакомства
- 7. 8. Доступная роскошь
- 8. 9. Уникальный опыт
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