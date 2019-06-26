Все включено — стресс выключен, или 9 причин выбирать отдых All Inclusive

Зубры отдыха могут сломать не один десяток копей вокруг отдыха типа "все включено" (All Inclusive) — когда вы, фактически, покупаете "путевку", которая гарантирует проживание, питание, экскурсии, а часто и другие дополнительные "плюшки" (внимательно читайте договор!).

О недостатках такого рода отдыха как-нибудь потом, а сейчас, спасибо порталу TravelAway мы дадим спорщикам девять аргументов "за" то, чтобы отправиться в путешествие на условиях "все включено".

1. Еда, много ее



