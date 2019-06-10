Все за решеткой, зато безопасно: эстонский карьер Румму официально открыли для посетителей

Популярное место отдыха в карьере Румму в этом году снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, а с посетителей стали брать деньги за входной билет, пишет rus.delfi.ee со ссылкой на rus.err.ee.

Расположенный в северо-западной части Харьюского уезда карьер годами боролся с пробиравшимися в него без разрешения туристами, любителями прыгать в воду, невзирая на риск, а также с мусором.

Карьер Румму характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно, но теперь все входы в развалины закрыли решетками.