Всемирное наследие ЮНЕСКО: 42 новых объекта включены в Список всемирного наследия

В понедельник, 25 сентября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась 45-я сессия Комитета всемирного наследия. В этом году Комитет включил в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 42 новых объекта и одобрил расширение пяти ранее включенных объектов.

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По итогам двухнедельной работы Комитет включил в список 42 новых объекта, в том числе 33 культурных и 9 природных. Таким образом, эти объекты будут обеспечены самым высоким уровнем охраны наследия в мире. Они также получат доступ к новым возможностям технической и финансовой поддержки со стороны ЮНЕСКО. Таким образом, число объектов всемирного наследия в 168 странах достигло 1199. Комитет всемирного наследия также одобрил расширение территории пяти объектов и провел оценку состояния сохранности 263 объектов, уже включенных в Список.

Знаменательный год для африканского наследия

В этом году в Список всемирного наследия было включено пять новых объектов из Африки, что позволило преодолеть символический рубеж в 100 объектов. Впервые в Список были включены два объекта в Руанде: "Национальный парк Ньюнгве" и "Мемориальные комплексы геноцида: Ньямата, Мурамби, Гисози и Бисеро". Эта сессия также ознаменовалась исключением из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой, объекта "Захоронение королей Буганда в Касуби" после амбициозного проекта реставрации, осуществленного Угандой и местным населением при поддержке ЮНЕСКО.

Два объекта включены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой

В ходе сессии в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, были включены два украинских объекта из-за угроз, связанных с бомбардировками: "Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра" и "Ансамбль исторического центра Львова". Включение этих двух объектов дополнило включение объекта "Исторический центр Одессы", уже включенного в Список в январе 2023 года по той же причине.

Включение в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, будет способствовать дальнейшему укреплению местных мер по сохранению объекта. Кроме того, оно открывает возможности для получения международной технической и финансовой поддержки, а также обращает внимание всех 195 государств-участников Конвенции на важность оказания помощи в охране этих объектов.

Признание мемориальных объектов

В ходе сессии в Список всемирного наследия были включены 3 мемориальных объекта, связанных с недавними конфликтами: "Музей и Мемориальный комплекс ЭСМА, бывший подпольный центр содержания под стражей, пыток и истребления" (Аргентина), "Мемориальные комплексы геноцида: Ньямата, Мурамби, Гисози и Бисеро" (Руанда) и "Погребальные и мемориальные комплексы Первой мировой войны (Западный фронт)" (Бельгия, Франция).

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Мемориальные объекты — это места, в которых произошло событие, о котором страна и ее народ или часть ее сообществ хотели бы помнить. Доступные или сделанные доступными для общественности, они являются местами примирения, созерцания и размышлений. Включение мемориальных объектов в Список всемирного наследия придает им универсальный характер и признает их вклад в мирные процессы.

Два объекта из стран Балтии

На прошедшей сессии ЮНЕСКО в Список всемирного наследия были включены и два объекта из стран Балтии: Старый город Кулдиги и Модернистский Каунас. Вот что про Кулдигу написано на сайте ЮНЕСКО: "Город Кулдига, расположенный в западной части Латвии, представляет собой исключительно хорошо сохранившийся пример традиционного городского поселения, которое в XVI-XVIII вв. превратилось из небольшого средневекового поселения в важный административный центр Герцогства Курляндского и Земгальского. Городская структура Кулдиги в значительной степени сохранила планировку улиц того периода и включает как традиционную бревенчатую архитектуру, так и стили с иностранным влиянием, что свидетельствует о богатом обмене между местными и странствующими ремесленниками со стран Балтийского моря. Архитектурное влияние и ремесленные традиции, привнесенные в период существования герцогства, сохранились и в XIX веке".