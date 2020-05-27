Всю жизнь глядят свысока: 7 городов, расположенных на высоте выше 3 км

Люди, как и бактерии, способны приспособится к любым, даже самым экстремальным условиям и выживают как в Антарктиде, так и в Сахаре. А еще — на огромной высоте, в горах.

По статистике свыше 140 млн человек живут на высоте выше 2,5 тыс. метров, ну а мы предлагаем познакомиться — и, может быть, посетить — семь городов, расположенных на высоте выше трех километров.

Ла-Ринконада (Перу)

Перуанский город при золотоносных шахтах находится на высоте 5,1 тыс. метров и считается, что именно ему принадлежит рекорд высоты. Условия проживания в городе примитивны — нет даже канализации, однако недостатка в жителях в городе не ощущается — работать на местных шахтах хотят многие в регионе. А все потому, что здешние шахты используют метод оплаты труда под названием Cachorreo. Он предполагает, что рабочий 30 дней работает совершенно бесплатно, а на 31-ый имеет право забрать всю добытую им породу. И все то золото, что он из нее намоет, будет его.