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Эль-Альто (Боливия)
Всю жизнь глядят свысока: 7 городов, расположенных на высоте выше 3 км
Foto: AFP/Scanpix/DELFI

Люди, как и бактерии, способны приспособится к любым, даже самым экстремальным условиям и выживают как в Антарктиде, так и в Сахаре. А еще — на огромной высоте, в горах.

По статистике свыше 140 млн человек живут на высоте выше 2,5 тыс. метров, ну а мы предлагаем познакомиться — и, может быть, посетить — семь городов, расположенных на высоте выше трех километров.

Ла-Ринконада (Перу)

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A post shared by C O N E R Y T I C O N A (@coneryticona) on Jan 19, 2019 at 6:34pm PST

Перуанский город при золотоносных шахтах находится на высоте 5,1 тыс. метров и считается, что именно ему принадлежит рекорд высоты. Условия проживания в городе примитивны — нет даже канализации, однако недостатка в жителях в городе не ощущается — работать на местных шахтах хотят многие в регионе. А все потому, что здешние шахты используют метод оплаты труда под названием Cachorreo. Он предполагает, что рабочий 30 дней работает совершенно бесплатно, а на 31-ый имеет право забрать всю добытую им породу. И все то золото, что он из нее намоет, будет его.

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Эль-Альто (Боливия)

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Delfi Turgid

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