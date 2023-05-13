Выдавливаем по капле: Где в Европе наиболее высок риск нехватки воды и что можно с этим сделать?

В связи с продолжающейся засухой по всей Европе появляются меры по нормированию расхода воды – от использования шлангов до запрета на мойку автомобилей. Так совсем недавно на юге Франции запретили продажу плавательных бассейнов в попытке сэкономить драгоценные ресурсы. Спрос на воду никогда не был таким высоким, а бытовое водопотребление растет быстрее всего – особенно в развитых странах.

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По данным Национального географического общества, мы используем в быту, сельском хозяйстве и промышленности в восемь раз больше воды, чем сто лет назад, пишет Euronews.

Чтобы помочь понять глобальный спрос и предложение воды, некоммерческая организация совместно с Утрехтским университетом в Нидерландах разработала "Карту мировых водных ресурсов".

Интерактивный инструмент показывает "водные пробелы" – места, где спрос на воду превышает возобновляемые водные ресурсы. Он также показывает самые большие факторы спроса в различных регионах. Вы также можете найти на карте место своего проживания, чтобы узнать, насколько близко местные запасы воды соответствуют спросу на нее.

Где в Европе самый большой дефицит воды?

В Европе Италия имела самый большой дефицит воды в 2019 году – последнем году, по которому имеются данные. Вдоль восточного побережья разрыв составил 1,5 кубических километра воды. Наибольший дефицит наблюдался в ирригации и промышленности, хотя дефицит воды для бытовых нужд также был высоким.

После того как в 2022 году Италия пережила самую сильную засуху за последние 70 лет, ей предстоит еще один год с малым количеством осадков в виде дождя и снега. Озера и реки страны пересыхают, что вызывает опасения у фермеров.

Второй по величине дефицит воды – 1,2 кубических километра – зафиксирован в Болгарии, он обусловлен промышленным спросом. Здесь нехватка воды частично является результатом незавершенных проектов строительства плотин и длительного использования питьевой воды для промышленных нужд, что часто приводит к сезонному нормированию воды для граждан.

Мальта, южная и восточная Испания, южная Португалия и западная Франция также сталкиваются с большим дефицитом воды, чем в других странах Европы.

Изменение климата и повышение уровня моря являются самыми большими угрозами для Мальты, угрожая истощить 16 процентов ее грунтовых вод в течение следующих 80 лет.

Испания, между тем, с конца 2022 года находится в состоянии длительной засухи, разрушающей урожай. В стране только что закончился самый жаркий и самый сухой апрель с начала ведения учета в 1961 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно представил план борьбы с водным кризисом после того, как его страна столкнулась с рекордным периодом отсутствия дождей, а в стране вспыхнули бурные протесты из-за водных ресурсов. И это, не говоря о том, что Париж – согласно опубликованному недавно исследованию – является европейской столицей с самым высоким риском смерти от жары.

Что вызывает дефицит воды?

Люди используют больше воды, чем может обеспечить естественный круговорот воды. Более трети населения мира сегодня живет в условиях дефицита воды, то есть спрос на воду в их регионе превышает возобновляемые запасы по крайней мере в течение одного месяца в году. К 2025 году этот показатель может вырасти до половины населения Земли, согласно данным UN Water (организации ООН по водным ресурсам).

Foto: F64

Это обусловлено различными факторами, включая изменение климата, рост и распределение населения, быстрое развитие городов, загрязнение, разрушение инфраструктуры и неэффективное управление водными ресурсами.

Изменение климата нагревает воздух и высушивает почву, способствуя засухе. Оно также концентрирует дожди в ливни, которые почва не может поглотить.

Засухи заставляют нас полагаться на грунтовые воды, которые во многих местах выкачиваются быстрее, чем пополняются. Многие глубокие источники подземных вод не будут возобновлены в течение нашей жизни.

По мере роста численности населения требуется все больше воды для производства продуктов питания, промышленности и бытовых нужд.

Вода используется в ирригации, промышленности и быту

В настоящее время человечество в значительной степени полагается на воду для орошения сельскохозяйственных культур: за последние 50 лет площадь орошаемых полей во всем мире удвоилась. На них производится 40 процентов всех продуктов питания – для людей и скота.

В 2019 году общая площадь земель в мире, орошаемых невозобновляемыми подземными водами, достигла 33 миллионов, что примерно равно площади Германии. Люцерна и идущая на сено трава используют больше оросительной воды, чем любая другая культура.

Многомесячная засуха уже вызывает опасения нехватки продовольствия в Южной Европе, причем в особой опасности находятся фрукты и зерновые.

Промышленность также нуждается в воде для производства всего – от химикатов до бумаги, а угольные и атомные электростанции требуют огромного количества воды для охлаждения. Сектор производства напитков – еще один крупный виновник: на изготовление одного стакана пива уходит почти 300 стаканов воды.

Бытовое потребление значительно выше в развитых странах, где такие предметы роскоши, как газоны и бассейны, расходуют большое количество воды.

Где находятся "горячие точки" водного дефицита в мире?

Сельскохозяйственные районы и города являются одними из самых больших очагов нехватки воды в мире.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Индии приходится выкачивать больше грунтовых вод, чем любой другой стране в мире, в основном для орошения. Пакистан также сталкивается с серьезным дефицитом воды из-за потребностей в орошении, наряду с некоторыми районами северо-восточного Китая.

В Мехико 23 миллиона человек живут на воде, взятой в долг у прошлого. Тридцать процентов из них не имеют надежного водоснабжения.

Япония и ее столица в прошлом сталкивались с подобными проблемами, поскольку в 1960-х годах заводы истощили грунтовые воды. Страна обратила эту проблему вспять, введя ограничения на выкачку грунтовых вод и построив плотины и водохранилища.

В США Калифорния испытывает самый большой дефицит воды, вызванный ирригацией и промышленностью. Прошлым летом в Лос-Анджелесе были введены самые строгие в истории ограничения на использование воды: жителям разрешалось поливать свои растения только два раза в неделю.

Что можно сделать для устранения водного дефицита?

Регулирование использования воды в сельском хозяйстве и промышленности может помочь устранить дефицит воды и обеспечить достаточное количество воды для удовлетворения основных потребностей населения. Это включает в себя контроль как объемов используемой воды, так и загрязнения воды, вызванного этими секторами.

В сельском хозяйстве в некоторых случаях может помочь возврат к традиционным культурам, адаптированным к климату.

Бытовое потребление воды – это один из видов использования, который легче всего контролировать, особенно в экономически развитых странах. Отказ от плавательных бассейнов и газонов, а также предотвращение утечек – вот некоторые из способов, которые могут быть реализованы.