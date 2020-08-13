Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться

Солнце, море и свежий воздух – это все, что нужно для прекрасных выходных в кругу семьи. К тому же все это доступно совсем недалеко от нас, в гостеприимном курортном городе Паланга, который предлагает разнообразный отдых и развлечения для всей семьи. Проехать на велосипеде вдоль береговой линии, погрузиться в литовский фольклор или основательно порезвиться в бассейне – в Паланге найдется занятие для всех!

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Мол в Паланге

Визит в Палангу нельзя себе представить без иконического прогулочного мола или морского моста, с которого открывается невероятный вид на заходящее солнце. Мол в форме буквы L простирается на 470 м вдаль и привлекает не только туристов, но и местных рыбаков. В конце 19 века мол был построен как причал для кораблей, однако его регулярно разрушали бури, поэтому его больше нельзя было использовать для судоходства. Так мол стал излюбленным местом для прогулок. Со временем бури и волны повредили мол еще больше, и в 1998 году его полностью восстановили, поставив на бетонные сваи. Попасть туда совсем просто: на мол ведет главная пешеходная улица Паланги – Йоно Басанавичяус (Jono Basanavičiaus).

Foto: Пресс-фото

Велодорожки

Лучший способ насладиться побережьем Балтийского моря в Паланге и увидеть его во всей красе – это прокатиться вдоль моря на велосипеде. Здесь есть несколько велодорожек, чья общая длина вдоль побережья составляет не одну сотню километров. Крутя педали, можно не только погрузиться в морской воздух и покой, но и осмотреть самые интересные достопримечательности и уютные прибрежные поселки. По велодорожкам можно доехать до парка Бируте, Музея янтаря, кладбища Каркле и самого высокого прибрежного утеса в Литве – Шапки голландца. Велосипеды и другие средства передвижения можно взять на прокат прямо в городе. Больше информации об этом – здесь.

Foto: Пресс-фото

Детский парк

Детский парк, который находится у моря в окружении сосен, прекрасно подойдет для развлечений и отдыха. Здесь будет интересно детям разных возрастов. В парке находятся впечатляющие игровые площадки и аттракционы, а также проходят разные мероприятия – концерты, соревнования и т.д. Чтобы обеспечить безопасность, территория парка обнесена забором и оснащена камерами видеонаблюдения, а в вечернее время – освещена фонарями. Глаз порадуют зеленые газоны и красочные цветочные клумбы. Пока дети катаются с горок или качаются на качелях, родители могут расположиться на удобных скамейках. На всей территории парка работает беспроводной интернет, а голод можно утолить в ближайшем кафе. В летний сезон парк работает с 9 утра до 9 вечера. Адрес парка: улица Шермукшню 1 (Šermukšnių 1), неподалеку от санатория Pušynas.

Foto: Пресс-фото

Парк литовских сказок

Парк сказок станет увлекательным развлечением почти на весь день – как для малышей, так и для взрослых. Познакомиться с миром литовским сказок можно через необычные скульптуры, расположенные в магической среде, – на эти скульптуры надо не только смотреть, их можно также услышать! В создании парка сказок участвовали планировщики городской среды и художники, чтобы объединить в нем современное искусство с многовековым фольклором. На одни скульптуры можно забраться, на вторых – покачаться как на качелях, а третьи – послушать. Адрес парка: С. Дауканто 24А (S. Daukanto iela 24A).

Foto: Пресс-фото

Парк Бируте

Парк Бируте, называемый жемчужиной Паланги, был создан в конце 19 века: по заказу графа Тышкевича парк спроектировал известный французский архитектор Эдуард Франсуа Андре. В бывшем графском поместье, возведенном в стиле неоренессанс, сейчас находится Музей янтаря. В летний сезон по вечерам каждый четверг, пятницу и субботу здесь проходят бесплатные концерты под открытым небом с участием Палангского духового оркестра. В сентябре, когда празднуется день Бируте, можно насладиться особо пышным убранством парка. Адрес: улица Витауто 15 (Vytauto 15).

Foto: Пресс-фото

Музей янтаря

Роскошный Музей янтаря в Паланге – один из самых посещаемых литовских музеев, в нем находится одна из крупнейших коллекций янтаря с инклюзами (ископаемыми остатками живого организма, попавшего в янтарь) – в целом около 30 тысяч экспонатов. В музее можно познакомиться с процессом образования янтаря, его добычей, обработкой и торговыми путями. Самый уникальный экспонат – это ящерица, застывшая в янтаре более 50 миллионов лет назад, во всем мире есть только семь подобных находок. Глаз порадует обновленный исторический интерьер поместья, который дает представление о жизни рода известных литовских помещиков – графов Тышкевичей.

Foto: Пресс-фото

Палангский бассейн

Палангский бассейн – это многофункциональное пространство для всей семьи с бассейном, SPA центром и общественной баней. Одновременно здесь могут отдыхать 250 человек. В бассейне есть несколько зон, поэтому его могут посещать все, начиная с самых маленьких и заканчивая пожилыми людьми. Интересно, что у бассейна есть своя философия, которая касается устойчивого развития. Бассейн получает электроэнергию от солнечных батарей, которые находятся на его крыше, а на парковке доступны зарядные пункты для электрокаров. Адрес: улица Кретингос 23 (Kretingos iela 23).