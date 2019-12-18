Выходные в Таллине: ТОП-5 мест для посещения в столице Эстонии

Думаете, куда поехать на новогодние каникулы или где провести выходные? Таллин - идеальное место для отпуска или короткой поездки на выходные: волшебный рождественский рынок, большое количество новых культурных мест и фантастические впечатления — все это ждет вас в Таллине. Чтобы визит в этот город с древней историей вам запомнился надолго, мы выбрали пять интересных мест. Кстати, до каждого из них можно добраться пешком.

Морской музей Эстонии в башне "Толстая Маргаритa"

В этой большой башне с почти 500-летней историей после масштабной двухлетней реконструкции вновь открылся Эстонский морской музей. В постоянной экспозиции представлено более 70 моделей кораблей разных эпох. Благодаря современным технологиям цифровой визуализации и световым инсталляциям посетители смогут узнать об истории кораблестроения и судоходства много новых фактов. А на новой выставке можно увидеть около 700 различных предметов, найденных на средневековом судне. Потерпевший кораблекрушение корабль был обнаружен в 2015 году в Таллине.

Foto: Publicitātes attēli

Центр художественной фотографии "Fotografiska"

Этот центр является всемирно известным музеем фотографии, главный офис которого находится в Стокгольме. Просторный центр стал настоящим местом притяжения для любителей искусства, музыки, дизайна и, как ни удивительно, гурманов. Fotografiska Tallinn организует интересные выставки начинающих мастеров и известных во всем мире авторов. Ресторан также обязателен к посещению – любители хорошей кухни высоко ценят местных поваров.

Foto: Publicitātes attēli

Выставка "Секс и море" в Летной Гавани

Выставка художницы Саскии Боддеке из Голландии носит необычное название - "Секс и море" - и рассказывает об эротических фантазиях моряков в длительных рейсах, а также о реальности, которая ожидает их в порту. На выставке также представлены инсталляции, которые иллюстрируют жизнь моряков на море и дома, рассказывают об их чувствах и потаенных желаниях.

Foto: Publicitātes attēli

Центр искусства KAI

Этот центр расположен в 100-летнем корпусе завода подводных лодок и является одним из культурных кластеров Таллина. В одном огромном пространстве объединены разные виды искусства: кино, живопись, фотография, скульптура. Здесь также есть рестораны с удивительной кухней и необычным интерьером.

Foto: Publicitātes attēli

Фабрика изобретений PROTO

Здесь гармонично сочетаются наука, виртуальная реальность и мир фантазий. На Фабрике можно научиться управлять первым в мире автомобилем, паровозом или воздушным шаром, пройтись по дну океана или отправиться к центру земного шара. От Фабрики PROTO в восторге как дети, так и взрослые. Одним словом, идеальное место для семейного отдыха.