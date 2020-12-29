Туристическая отрасль пострадала из-за пандемии едва ли не больше остальных — в начале года предприятия надеялись на то, что он станет рекордно удачным, а теперь борются за выживание. Очевидно, не все из них переживут пандемию, но самые стабильные предприятия все же смогли подстроиться под обстоятельства и с надеждой смотрят в будущее. Согласно данным Банка Латвии, в 2020 году экспорт туристических услуг составил 907 млн евро (для сравнения — в 2016 году он достиг 812 млн евро). В первой половине этого года экспорт составил 243 млн евро — гораздо меньше, чем ожидалось ранее.

2020 год для туристической отрасли начинался удачно — первые два месяца были фантастическими, многие надеялись на новые рекорды, но затем последовал шок — в планы вмешалась пандемия. "Поначалу мы все думали, что это будет продолжаться определенный период времени, никто не ожидал, что это затянется так надолго. Даже после первой чрезвычайной ситуации казалось, что все вернется на круги своя", — вспоминает руководитель Baltic Travel Group Влад Корягин.

Поначалу туроператоры решили организовывать чартерные рейсы, к примеру, в Болгарию и Грецию, но затея оказалось неудачной из-за того, что списки, основанные на показателях кумулятивной заболеваемости в других странах, публиковали во второй половине дня по пятницам, и изменения нужно было вносить моментально, напоминает директор Latvia Tours Иева Кейша.

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