Wizz Air увеличил стоимость перевозки багажа

С сентября венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air увеличивает стоимость некоторых дополнительных услуг. Выросла максимальная цена на регистрируемый багаж, и подорожала платная подписка на программу Wizz Discount Club, пишет портал 34travel.me.
Зарегистрировать багаж до 10 кг теперь будет стоить от € 9 до € 57. Раньше максимальная цена была € 36.
Цена за провоз багажа до 20 кг теперь варьируется от € 15 до € 83 (вместо € 15–52).
За регистрацию багажа до 32 кг придется заплатить от € 23 до € 109 (прежняя цена – от € 23–73).
Цена на регистрируемый багаж зависит от сезона и направления. Багаж лучше добавлять сразу при покупке билетов, тогда стоимость будет ниже.
Цена на скидочную программу Wizz Discount Club долгое время оставалась неизменной. Сейчас стоимость стандартной подписки составляет € 40 в год вместо € 30. Цена групповой подписки для клиента и ещё 5 попутчиков увеличилась с € 60 до € 80.
Незначительно повысилась цена на приоритетную посадку. С сентября стоимость услуги Wizz Priority будет от € 5 до € 32. Раньше максимальная цена была € 30.
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