Wizz Air увеличил стоимость перевозки багажа

С сентября венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air увеличивает стоимость некоторых дополнительных услуг. Выросла максимальная цена на регистрируемый багаж, и подорожала платная подписка на программу Wizz Discount Club, пишет портал 34travel.me.

Зарегистрировать багаж до 10 кг теперь будет стоить от € 9 до € 57. Раньше максимальная цена была € 36.

Цена за провоз багажа до 20 кг теперь варьируется от € 15 до € 83 (вместо € 15–52).

За регистрацию багажа до 32 кг придется заплатить от € 23 до € 109 (прежняя цена – от € 23–73).

Цена на регистрируемый багаж зависит от сезона и направления. Багаж лучше добавлять сразу при покупке билетов, тогда стоимость будет ниже.

Цена на скидочную программу Wizz Discount Club долгое время оставалась неизменной. Сейчас стоимость стандартной подписки составляет € 40 в год вместо € 30. Цена групповой подписки для клиента и ещё 5 попутчиков увеличилась с € 60 до € 80.

Незначительно повысилась цена на приоритетную посадку. С сентября стоимость услуги Wizz Priority будет от € 5 до € 32. Раньше максимальная цена была € 30.