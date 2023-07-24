"Я теряю сознание". Эстонские туристы оказались в эпицентре аномальной жары на юге Европы
Foto: AP/Scanpix/LETA

На юге Европы установилась экстремально жаркая погода. Как относятся к таким погодным условиям жители Эстонии, отправившиеся на летний отдых в разные страны?

Совсем недавно Агнес летала в отпуск на греческий остров Родос, и как раз в это время, по словам местных жителей, началась жара - в первые дни уличный термометр показывал 31°C. "Максимальная температура была 34°C, но по ощущениям - все 36°C, даже местные говорили, что для них это тоже слишком жарко", — рассказала Агнес.

Ей было очень жалко тех местных жителей, кто из-за работы не мог в любой момент освежиться в бассейне или море. "Поскольку сейчас туристический сезон и, например, в ресторанах каждый день работают одни и те же люди, было заметно, что чем жарче становилось, тем более измученными они выглядели".

По шкале солнечного воздействия нормальным уровнем считается показатель 0-3, средним - 3-5, высоким - 6-7, очень высоким - 8-10 и экстремальным - 11 и более. Так вот в Греции в дни отпуска Агнес уже в 10 часов утра индекс УФ-излучения равнялся 6, а самый высокий показатель в течение дня был 11. Высокий индекс УФ-излучения сохранялся аж до 18:00 "Лично у меня в самый же первый день сгорела кожа на голове - сначала голова покрылась волдырями, потом они стали лопаться, было очень больно".

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