Язык проглотить и пальцы облизать: Топ-3 направления в Европе, идеально подходящих для гурманов

Сыр, сочащийся из пиццы и прилипающий к пальцам… спагетти, намотанные на вилку, в сливочном соусе с кусочками анчоусов, увенчанные фаршированными канноли… а потом — самый вкусный эспрессо, который вы когда-либо пили. Слюнки уже текут?

Местная кухня и кулинарные мероприятия — это возможность не только побаловать свои вкусовые рецепторы, но и познакомиться с культурой разных стран. В мире существует множество мест (например, Малайзия, Япония, Вьетнам, Аргентина, Таиланд, ЮАР, но это далеко не все), где можно попробовать еду необычную и немного "не от мира сего" (вы видели видеоролики на TikTok с подборками из Японии? Почему даже еда там выглядит футуристично?!), но давайте посмотрим внимательнее на направления, географически более близкие нам — на страны, в которые можно "смотаться на выходные", и которые при этом являются раем для тех, кто любит еду как искусство и готов паковать чемоданы только ради этого.

Копенгаген, Дания

Копенгаген может показаться не тем городом, который первым приходит на ум при мысли о поездке в поисках гастрономических приключений, но это мнение ошибочное. Столица Дании не только предлагает скандинавскую кухню нового поколения, но и является родиной, пожалуй, самого знаменитого ресторана в мире — Noma, который уже много лет подряд возглавляет список 50 лучших ресторанов мира (с последним списком можно ознакомиться в этой статье). Но Noma — не единственный ресторан, привлекший внимание мировой общественности. Можно и нужно вспомнить расположенный на футбольном поле изысканный ресторан Geranuim, также завоевывавший в этом списке первое место. Стоит отметить, что в столице Дании даже в местах для завтраков зачастую работают шеф-повара с серьезным послужным списком, а многие из бывших шефов "Номы" открыли свои собственные заведения (например, 108, Amass, Sanchez).

Для тех, кто только начинает знакомиться с кухней, Копенгаген не чужд разнообразию вкусов и, несмотря на свои небольшие размеры, обладает удивительно широким кулинарным миром. По словам Condé Nast Traveller, это город, который "постоянно изобретает себя". Кулинарный мир здесь один из самых разнообразных и инновационных, он рассчитан на любой вкус, ситуацию и бюджет. Независимо от того, любите ли вы простые закусочные или рестораны, отмеченные звездами Мишлен, в Копенгагене есть все.

Есть несколько мест, которые стоит добавить в свой список "надо посетить". Например, итальянский ресторан и винный бар Barabba, где в главной роли выступают блюда из пасты. Barr предлагает классические блюда Северной Европы, такие как пикантные вафли, шницель и датские фрикадельки. Ресторан Relae, отмеченный звездой Мишлен — первый ресторан органической кухни, попавший в список лучших ресторанов.