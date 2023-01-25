Юбилей Пикассо, звездные рестораны и Depeche Mode: Зачем нужно ехать в Мадрид этим летом?

Мадрид — один из самых модных городов Европы, от аристократической архитектуры квартала Чамбери до ночных баров Чуэки. Столица Испании со всемирно известными художественными галереями и великолепной кухней является идеальным местом как для поездки на выходные, так и для более длительного отдыха.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

А в этом году Мадрид добавил в свой репертуар еще больше культурных мероприятий: в течение всего 2023 года город будет отдавать дань уважения великому Пабло Пикассо, а в июне в столице пройдет Primavera Sound - один из самых известных музыкальных фестивалей страны.

Имея на выбор так много захватывающих мероприятий, Euronews выбрал то, что может привлечь больше всего внимания в этом городе.

Какие рестораны считаются лучшими в Мадриде?



"Мы переживаем гастрономическую революцию. Мадрид — это место, где вы можете получить уникальные и эксклюзивные впечатления, которые вы не можете испытать в других частях мира", — говорит Гектор Коронель, генеральный директор Мадридского совета по туризму.

"В Мадриде вы можете пойти в самый старый ресторан в мире Casa Botin или в ресторан лучшего шеф-повара в мире Дабиза Муньоса".

Foto: Shutterstock

Занесенный в Книгу рекордов Гиннеса ресторан Casa Botin был основан в 1725 году и с тех пор считается оплотом традиционной мадрилийской кухни. Это не ресторан для вегетарианцев, так как даже к овощным блюдам прилагается сытная порция иберийской ветчины. Ожидайте найти в меню молочного поросенка, морепродукты и много-много мяса.

Тем, кто жаждет чего-то более театрального, подойдет отмеченный тремя звездами Michelin ресторан DiverXO, где колдует Дабиз Муньос. Названный "лучшим шеф-поваром в мире" на церемонии вручения наград Best Chef Awards в 2021 и 2022 годах, анфан террибль испанской кухни со спортивным ирокезом сочетает в себе традиционные испанские вкусы с азиатским и скандинавским влиянием.

Вместе со славой приходит и длинный список ожидания, поэтому убедитесь, что вы забронировали столик сильно, сильно заранее.

Какие посвященные Пикассо события пройдут в Мадриде в 2023 году?



Так же как Муньос вот уже который год поражает гастрономический мир, когда-то поражал мир искусства и Пабло Пикассо. 8 апреля этого года исполняется 50 лет со дня смерти великого художника, и в ознаменование этого события во всей Испании пройдут "Празднования Пикассо 1973-2023".

В Мадриде это будет выставка "Пикассо—Эль Греко", которую можно будет посетить в музее Прадо с июня по сентябрь. На выставке будут чередоваться работы Пикассо и одного из самых влиятельных художников эпохи Возрождения – Эль Греко, который, по признанию самого Пабло Пикассо, оказал на него большое влияние.

Foto: Vida Press

Любители искусства также могут ознакомиться с "Последним Пикассо 1963–1972" – обзором последних 10 лет жизни художника, где его наследие будет показано глазами современных художников. Выставка будет проходить с мая по сентябрь в La Casa Encendida.

Кроме того, в течение года в музее Прадо и музее королевы Софии будут проводиться мероприятия для детей.

Когда состоится Primavera Madrid 2023?



Если вам больше по душе музыка, то, наверное, будет приятно узнать, что фестиваль Primavera Sound приедет в Мадрид в 2023 году. Впервые главный музыкальный фестиваль Барселоны, который до этого уже побывал в Северной и Южной Америке, пройдет в обоих испанских городах – Барселоне и Мадриде. Выступления в Мадриде состоятся в выходные 8-10 июня, а Барселона примет фестиваль за неделю до этого.

Foto: Anton Corbijn

Фестиваль пройдет в Сьюдад-де-Рок в Арганда-дель-Рей, и в нем примут участие более 200 групп и исполнителей, включая Depeche Mode, Pet Shop Boys, Кендрика Ламара и Blur.

Если вы планируете побывать в Мадриде чуть позже, то с 6 по 8 июля пройдет фестиваль Mad Cool, в котором примут участие такие хедлайнеры, как Arctic Monkeys, Metallica и Дуа Липа.