За полярный круг на ездовых собаках?! У латвийцев есть возможность принять участие в уникальной экспедиции

Спустя три года у каждого жителя Латвии вновь есть возможность отправиться в экспедицию на собачьих упряжках Fjällräven Polar, в которую войдут только 20 человек со всего мира. В течение шести дней участникам предстоит в экстремальных погодных условиях преодолеть на санных упряжках 300 километров. Опыта управления собачьей упряжкой от участников не требуется.

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Цель арктической экспедиции на собачьих упряжках в полярных регионах Швеции и Норвегии заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь за полярным кругом и побудить больше людей выбираться на природу в зимнее время. Команда Polar, в которую войдут 20 человек и 180 аляскинских хаски, начнет путь с севера Швеции, с берегов Пойккиярви. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится на севере Норвегии, в долине Сигналдален.

"Экспедиция за полярный круг на собачьей упряжке помогла мне наладить контакт с собой и природой и понять, что человек не создан для того, чтобы сидеть в четырех стенах, - говорит одна из участниц экспедиции эстонка Майю Линекунд. - В этом и заключается красота Polar - вам не нужно ничего делать, чтобы выйти из зоны комфорта и испытать что-то исключительное, нужно просто подать заявку. Все необходимое снаряжение и обучение бесплатно предоставит организатор".

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Важные даты:

Экспедиция на собачьих упряжках Fjällräven Polar пройдет с 30 марта по 5 апреля .

. Подача заявок началась вечером 24 октября и продлится до 13 ноября . Кандидат должен заполнить заявку на сайте Fjällräven и принять участие в трех челленджах в социальных сетях, где ему нужно обосновать для жюри, что именно делает его подходящим человеком для участия в полярной экспедиции.

. Кандидат должен заполнить заявку на сайте Fjällräven и принять участие в трех челленджах в социальных сетях, где ему нужно обосновать для жюри, что именно делает его подходящим человеком для участия в полярной экспедиции. Имена участников экспедиции будут объявлены 23 ноября .

. 24 октября в виртуальной среде состоялось мероприятие, знакомящее с Polar.

Мероприятие Fjällräven Polar пройдет весной в полярных регионах Швеции и Норвегии, и увлечет 20 человек со всего мира в шестидневный полярный поход на собачьих упряжках, протяженность которого составит 300 километров. Шесть дней участники будут спать в лютый мороз под открытым небом, кормить своих ездовых собак и заботиться об их здоровье, постоянно адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые могут быть тяжелыми и беспощадными. Fjällräven Polar 2023 пройдет с 30 марта по 5 апреля.