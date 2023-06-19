Забастовки транспортников в Европе в июне и июле: Когда, где и каких сбоев в работе можно ожидать

Европа сейчас является центром забастовочного движения, и многие сотрудники недовольны тем, что заоблачная инфляция не сопровождается более высокой заработной платой. Забастовки проходят по всей Европе, поэтому всегда стоит проверить, не будет ли задержек в движении там, куда вы планируете отправиться в отпуск.

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Франция: Пенсионные протесты продолжаются

Профсоюзы по всей Франции продолжают борьбу против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Протесты вспыхнули по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон решил провести это изменение без голосования в парламенте.

Профсоюзы, участвующие в протесте, должны были встретиться 13 июня, чтобы решить, что они будут делать в будущем, но результаты переговоров еще не объявлены.

Работники общественного транспорта в Тулузе проводят забастовки 20 и 21 июня, которые затронут работу автобусов, трамваев и метро.

Шотландия: Сделки заключены, забастовки отменены

На фоне разговоров о забастовках в аэропортах Эдинбурга и Глазго с профсоюзами были заключены сделки, в результате которых сотрудники согласились на 11-12-процентное повышение заработной платы. Забастовки отменены в обоих аэропортах.

Англия: Забастовки в лондонском Хитроу и аэропорту Бирмингема

Более 2 000 сотрудников службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу объявили о начале новой серии забастовок по поводу заработной платы. Профсоюз Unite первоначально планировал 31 день забастовок этим летом, но теперь этот срок сокращен до 29 дней, чтобы дать членам профсоюза время для голосования по новому предложению о зарплате.

Вместо того, чтобы начаться 24 июня, забастовки начнутся 28 июня. Ожидается, что они будут проходить почти каждые выходные до конца августа. Если соглашение о зарплате не будет принято, точные даты забастовок будут следующими:

28, 29 и 30 июня

14-16, 21-24 и 28-31 июля

4-7, 11-14, 18-20 и 24-27 августа.

Они должны совпасть с началом школьных каникул и летним банковским выходным в Великобритании.

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Аэропорт Бирмингема также может столкнуться с хаосом, так как около 100 ключевых работников аэропорта выступают за забастовку. Сотрудники службы безопасности, техники и заправщики самолетов могут устроить забастовку в июле по поводу заработной платы, что может привести к "значительным задержкам и отмене рейсов", по данным профсоюза Unite.

Швеция: Забастовки службы безопасности в аэропортах в июле

Шведский профсоюз работников транспорта объявил о забастовке сотрудников службы безопасности 3 июля в стокгольмском аэропорту Бромма и аэропорту Гетеборг-Ландветтер. Забастовка по поводу заработной платы может продолжиться 5 и 7 июля, если не будет достигнуто соглашение.

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По данным шведской национальной телерадиовещательной компании SVT, в забастовке также примут участие сотрудники служб безопасности других предприятий, включая атомную электростанцию, в общей сложности 450 человек.

Италия: Забастовки в общественном транспорте и аэропортах

Летом в Италии нередки забастовки на транспорте. Итальянские профсоюзы, представляющие сотрудников авиакомпаний, железнодорожных операторов и общественного транспорта, уже объявили ряд забастовок в этом году.

Вероятны региональные перебои из-за забастовок региональных транспортных компаний, поэтому стоит проверить перед поездкой и их время работы.

Общенациональные забастовки общественного транспорта

В пятницу, 7 июля, сотрудники общественного транспорта по всей стране проведут 24-часовую забастовку. В связи с забастовкой возможны задержки и перебои в работе всех видов транспорта – от поездов до паромов и метро. Уровень перебоев может варьироваться от города к городу и даже от службы к службе, поэтому стоит уточнить у поставщика услуг, как это может отразиться на вашем транспорте.

Общественный транспорт будет работать с полуночи 6 июля до начала работы 7 июля, затем с 8:30 утра до 17:00 вечера и с 20:00 вечера до полуночи. Минимальное обслуживание гарантируется с начала работы 7 июля до 8:29 утра и с 17:01 до 19:59.

Забастовка сотрудников багажных служб во всех аэропортах

Сотрудники служб обработки багажа и управления воздушным движением в аэропортах Италии во вторник 20 июня проводят 24-часовую забастовку. К забастовке присоединятся три крупнейших профсоюза работников транспорта страны, поэтому в большинстве крупных аэропортов, скорее всего, будут наблюдаться некоторые перебои в работе. Больше всего пострадают стойки регистрации и получение багажа, но возможны также задержки и отмены рейсов.

В числе прочих пострадают аэропорты Генуи, Милана, Флоренции, Неаполя, Пизы и Рима. Ожидайте задержек и проверяйте информацию перед поездкой.

Авиадиспетчеры Италии выйдут на забастовку

В субботу 15 июля сотрудники главного оператора управления воздушным движением Италии ENAV объявят 24-часовую забастовку. Пока нет подробностей о том, к каким сбоям может привести эта забастовка, но она может вызвать отмены и задержки рейсов в аэропортах по всей стране.

Испания: Ежедневные забастовки сотрудников авиакомпаний

7 июня Испанский профсоюз пилотов авиакомпаний (Sepla) призвал к забастовке сотрудников Air Europa, третьей по величине авиакомпании Испании. Хотя они еще не объявили точные даты, это произойдет где-то между 19 июня и 2 июля.

С 6 июня профсоюз Sepla начал "ежедневную бессрочную забастовку" против Air Nostrum, региональной авиакомпании, управляемой Iberia. Забастовка привела к отмене 20 процентов рейсов авиакомпании, а также к задержкам других рейсов. Забастовка проходит каждый день недели, и пока нет никаких признаков прорыва в переговорах.