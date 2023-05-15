Забастовки транспортников в Европе в мае и июне: где и когда они пройдут и каких задержек ожидать?

Европа сейчас является центром забастовочного движения, и многие сотрудники недовольны тем, что заоблачная инфляция не сопровождается более высокой заработной платой. Забастовки планируются по всей Европе, поэтому всегда стоит проверить, не будет ли задержек в движении там, куда вы планируете отправиться в отпуск.
Италия: транспортные забастовки в мае
26 мая состоится общенациональная всеобщая 24-часовая забастовка, которая затронет автобусные и трамвайные маршруты, а также линии метро, при этом в этот день могут произойти значительные задержки и отмены. Пока неясно повлияют ли забастовки на местные и межрегиональные железнодорожные перевозки.
Забастовку объявил итальянский профсоюз USB (Unione Sindacati di Base) в знак протеста против ненадежных трудовых договоров и низкой заработной платы.
Бортпроводники Air Dolomiti, дочерней компании Lufthansa, выполняющей рейсы из Германии в 13 различных пунктов назначения в Италии, примут участие в 24-часовой национальной забастовке 19 мая. Бортпроводники Volotea со всей страны будут бастовать с 13:00 до 17:00 в тот же день.
Франция: Пенсионные протесты продолжаются
Профсоюзы по всей Франции продолжают борьбу против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Протесты вспыхнули по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон решил провести это изменение без голосования в парламенте.
Профсоюзы объявили о проведении нового общенационального дня протеста во вторник, 6 июня, перед Национальным собранием французского парламента 8 июня.
Уровень перебоев в движении транспорта в дни забастовок варьируется от случая к случаю, но уже были случаи отмены рейсов и поездов, а туристические достопримечательности в Париже приостанавливали работу на пару дней. Поэтому стоит заранее уточнить, будете ли вы путешествовать в день забастовки.
Авиадиспетчеры (ATC) бастуют с марта, что повлияло на полеты по всей Европе. Так, авиакомпания Ryanair заявила, что за первые четыре месяца 2023 года авиадиспетчеры бастовали уже более 50 дней, что привело к отмене более 3700 рейсов и затронуло более 666 000 пассажиров.
Великобритания: Хитроу все еще бастует
Сотрудники службы безопасности в аэропорту Хитроу бастуют с 25 по 26 мая в рамках конфликта по поводу заработной платы. Эта забастовка почти полностью затрагивает Терминал 5, а British Airways является единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы из этого терминала.
Пока трудно предсказать, к каким перебоям приведет забастовка. В то время как профсоюз Unite утверждает, что забастовка вызовет "хаос", представители Хитроу заявляют, что им удалось обеспечить бесперебойную работу аэропорта во время предыдущей забастовки, в которой участвовали около 1400 сотрудников службы безопасности.
Аэропорт советует пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой. Пассажиров просят прибывать не ранее чем за два часа до начала ближних рейсов и за три часа до начала дальних рейсов.
В дни забастовки путешественники смогут проносить через службу безопасности только два предмета ручной клади. Сумки и сумки для ноутбуков считаются, но на сдаваемый багаж это не влияет.