Забастовки транспортников в Европе в мае и июне: где и когда они пройдут и каких задержек ожидать?

Европа сейчас является центром забастовочного движения, и многие сотрудники недовольны тем, что заоблачная инфляция не сопровождается более высокой заработной платой. Забастовки планируются по всей Европе, поэтому всегда стоит проверить, не будет ли задержек в движении там, куда вы планируете отправиться в отпуск.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Италия: транспортные забастовки в мае

26 мая состоится общенациональная всеобщая 24-часовая забастовка, которая затронет автобусные и трамвайные маршруты, а также линии метро, при этом в этот день могут произойти значительные задержки и отмены. Пока неясно повлияют ли забастовки на местные и межрегиональные железнодорожные перевозки.

Забастовку объявил итальянский профсоюз USB (Unione Sindacati di Base) в знак протеста против ненадежных трудовых договоров и низкой заработной платы.

Бортпроводники Air Dolomiti, дочерней компании Lufthansa, выполняющей рейсы из Германии в 13 различных пунктов назначения в Италии, примут участие в 24-часовой национальной забастовке 19 мая. Бортпроводники Volotea со всей страны будут бастовать с 13:00 до 17:00 в тот же день.

Франция: Пенсионные протесты продолжаются

Профсоюзы по всей Франции продолжают борьбу против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Протесты вспыхнули по всей стране после того, как президент Эммануэль Макрон решил провести это изменение без голосования в парламенте.

Профсоюзы объявили о проведении нового общенационального дня протеста во вторник, 6 июня, перед Национальным собранием французского парламента 8 июня.

Уровень перебоев в движении транспорта в дни забастовок варьируется от случая к случаю, но уже были случаи отмены рейсов и поездов, а туристические достопримечательности в Париже приостанавливали работу на пару дней. Поэтому стоит заранее уточнить, будете ли вы путешествовать в день забастовки.

Авиадиспетчеры (ATC) бастуют с марта, что повлияло на полеты по всей Европе. Так, авиакомпания Ryanair заявила, что за первые четыре месяца 2023 года авиадиспетчеры бастовали уже более 50 дней, что привело к отмене более 3700 рейсов и затронуло более 666 000 пассажиров.

Великобритания: Хитроу все еще бастует

Сотрудники службы безопасности в аэропорту Хитроу бастуют с 25 по 26 мая в рамках конфликта по поводу заработной платы. Эта забастовка почти полностью затрагивает Терминал 5, а British Airways является единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы из этого терминала.

Пока трудно предсказать, к каким перебоям приведет забастовка. В то время как профсоюз Unite утверждает, что забастовка вызовет "хаос", представители Хитроу заявляют, что им удалось обеспечить бесперебойную работу аэропорта во время предыдущей забастовки, в которой участвовали около 1400 сотрудников службы безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Аэропорт советует пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой. Пассажиров просят прибывать не ранее чем за два часа до начала ближних рейсов и за три часа до начала дальних рейсов.

В дни забастовки путешественники смогут проносить через службу безопасности только два предмета ручной клади. Сумки и сумки для ноутбуков считаются, но на сдаваемый багаж это не влияет.