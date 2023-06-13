Заброшенные дома в Литве переделают в домики для путешественников: отдохнуть в них можно будет за пожертвование

В Литве набирает обороты необычный проект: заброшенные загородные дома переделают в домики для путешественников. Приведенные в порядок здания будут доступны для проживания туристов за символическое пожертвование. Цель этого оригинального проекта – восстановить заброшенные здания и способствовать развитию устойчивого туризма, пишет ltr.lt.

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По словам инициатора проекта Каролины Желве, его идея возникла у нее в связи с все большим распространением любителей экологического туризма и одновременным ростом числа заброшенных домов по всей Литве.

"Я сама останавливалась в одном из них в Шотландии. Еще студенткой я ходила в походы. Когда я путешествовала, остановка в одной из таких хижин была частью походного опыта. Кроме того, когда я жила в Швеции, я получила степень магистра по устойчивому туризму. Поэтому, естественно, устойчивое развитие, путешествия и туризм всегда были в поле моего зрения. Я увидела, что такой способ путешествий становится очень популярным в Литве, и решила, что пришло время создать сеть таких домиков для путешественников в Литве", – цитирует LTR Каролину Желве.

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Но как будет происходить заселение? Прибыв в домик, координаты которого будут обнародованы, путешественник обнаружит дверь с комбинированным замком. Чтобы ее отпереть, ему придется подтвердить, что он согласен с правилами пользования домика.

Домики будут заперты, поэтому, чтобы отпереть его, нужно будет сделать какое-то пожертвование и подтвердить свою личность. Однако конкретную сумму организаторы устанавливать не планируют, так что все будет зависеть от самого туриста.

Впрочем, недисциплинированных путешественников организаторы не бояться. Они уверены, что большую часть времени домиками будут пользоваться ответственные отдыхающие, которые знают, что такое экологический туризм и готовы все собой убирать.

Вся команда, которая занимается очисткой заброшенных домов и созданием сети домиков для путешественников, работает на добровольной основе. Все желающие внести свой вклад в проект – помочь с уборкой усадеб, пожертвовать вещи или помочь финансово – могут сделать это на сайте инициаторов проекта.

Ожидается, что первые подобные домики в Литве откроются в конце этого лета.