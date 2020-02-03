Заброшенный гарнизон превратят в город будущего: кто поселится на бывшей базе советских войск?

Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород. Реалистичен ли этот план?

Комплекс зданий бывшего гарнизона Западной группы войск (ЗГВ) под Берлином в Вюнсдорфе обнесен забором, обесточен и отключен от отопления. Туристов пускают сюда по предварительной записи, посещение стоит 15 евро с человека. Заброшенные здания военного городка облюбовали фотографы и кинокомпании - уж больно живописно выглядят опустевшие места: театр, бассейн и бывший Дом офицеров в здании, построенном сто лет назад. Возле него на постаменте возвышается памятник Ленину. Кругом - ни души.

Упадок Вюнсдорфа после вывода советских войск

В начале 1990-х с местного вокзала каждый день уходил прямой поезд в Москву, а сегодня - лишь пустая электричка в Берлин раз в полчаса. Вюнсдорф был штаб-квартирой Западной группы войск, здесь размещались до 50 тысяч солдат, офицеров и членов их семей. Гражданам ГДР доступ в город был закрыт.

Российские войска покинули город в 1994-м, в последующие два года освободившиеся земельные участки общей площадью 538 гектаров перешли в собственность девелоперского агентства федеральной земли Бранденбург.

К началу 2020 года примерно 300 гектаров были проданы инвесторам или переданы в собственность местной администрации. Но часть зданий так и не нашла новых хозяев - среди них и бывший Дом офицеров ЗГВ.

Сейчас это здание охраняется как памятник архитектуры, хотя и находится в запустении. Входная дверь в него закрывается на ржавую щеколду, внутри - пыль, запах плесени и пустые бутылки. Отключенный от электричества и отопления объект пользуется большой популярностью у тех, кто ищет необычный фон для фотосессий, рассказывает сторож, охраняющий въезд на территорию. Дать интервью он отказывается.

План профессора урбанистики

У берлинского профессора урбанистики Экхарда Хана (Ekhart Hahn) есть свой, весьма оригинальный план, касающийся бывшего советского гарнизона. Хан предлагает создать в Вюнсдорфе экогород будущего, своего рода лабораторию, в которой несколько тысяч студентов со всего мира будут изучать урбанистику.

"Половина студентов могла бы приезжать из горячих точек настоящего - мест, уже страдающих от глобального изменения климата, а вторая половина - из горячих точек будущего. То есть Европы", - говорит профессор Хан в интервью DW.

Он считает, что одна из ключевых причин глобального изменения климата - современная урбанистика. "Но нигде в мире не построен образцовый экологический город. Вюнсдорф мог бы стать первым", - говорит профессор.

Его план "города будущего" предусматривает максимальную автономию и экологичность, и прежде всего в том, что касается энергетического обеспечения - оно будет осуществляться с помощью местных возобновляемых источников.

Снабжать себя овощами и фруктами экогород также мог бы сам, говорит Хан. Как и наладить переработку дождевой воды. На схемах "города-будущего", которые разработал профессор Хан - каналы, парки, аудитории и общежития.

Скептический настрой в местной администрации

Биргит Флюгге (Birgit Flügge) из Агентства по региональному развитию земли Бранденбург к идеям профессора относится скептически. По ее словам, в последние годы бум на рынке берлинской недвижимости добрался и до Вюнсдорфа. Практически все бывшие казармы проданы частным инвесторам, переделаны в апартаменты и обрели новых хозяев. А новый проект подобного масштаба будет восприниматься в городе как инородное тело, как-никак, план экогорода предполагает переселение в Вюнсдорф порядка 10 тысяч студентов.

По словам Флюгге, проект включает в себя участки лесных массивов, переоформить назначение которых практически нереально, а также территории, которые уже проданы.

"Мы неоднократно предлагали инициаторам проекта сократить его размах, но они отказываются", - говорит Флюгге. Идею города в ее нынешнем виде она считает нереализуемой.

Негативный опыт с гигантскими проектами

Аналогичного мнения придерживается администрация города Цоссен, в состав которого входит район Вюнсдорф. "Абсолютно нереалистично по множеству факторов", - так описывала тогдашняя глава администрации города Михаэла Шрайбер (Michaela Schreiber) план создания экогорода на территории бывшего военного городка. "Мы не можем блокировать участки недвижимости, пользующиеся спросом, только ради "воздушных замков", - цитируется глава администрации в пресс-релизе.

По ее словам, у города имеется плохой опыт с подобными гигантскими - и поэтому сложно реализуемыми - проектами. Один инвестор уже обещал золотые горы: и горнолыжный павильон, и аквапарк, и отели, и реабилитационные центры, и конюшню с ветеринарной клиникой. Все эти планы остались на бумаге. В местной администрации опасаются, что город не справится с приездом 10 тысяч новых жителей - здесь пока хватает забот с центром первичного приема лиц, ищущих убежища в Германии.

Дом офицеров ЗГВ разваливается

"Прекрасный объект недвижимости, - так описывает бывший Дом офицеров ЗГВ Биргит Флюгге, - и, конечно, жаль, что он простаивает". Но проблема всего участка площадью порядка 25 гектаров - его непривычно большой размер, что затрудняет поиски инвестора.

На эти здания претендовал и предприниматель из России, рассказывает Флюгге. Переговоры о продаже участка зашли очень далеко, но за несколько дней до подписания договора в немецкой прессе появились статьи о том, что россиянина-инвестора подозревают в отмывании денег - и немцы отказались от подписания контракта.

Профессор Хан уклончиво отвечает на вопрос о реалистичности своего проекта. Он видит большой символизм в том, чтобы город, история которого тесно связана с армией и войной, стал экспериментальной площадкой будущего. И считает, что с политиками и инвесторами еще можно обо всем договориться.