Загадка: Самая красивая улица Европы и три лучшие в мире деревни оказались в одной стране. В какой?

Испания завершила прошедший год на высоте – ее города и коммуны заняли высокие места сразу в двух туристических рейтингах. Три небольших испанских городка стали лучшими туристическими деревеньками в мире, а один из городов стал местом, где находится самая красивая улица в Европе. Так что, если вы вдруг планируете поездку в Испанию в 2023 году, имеет смысл добавить их в свой must see-лист.

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Где находится самая красивая улица Европы?

Согласно ЮНЕСКО, самая красивая улица в Европе находится в Испании, но не в Барселоне или другом крупном городе вроде Мадрида или Севильи. Награда досталась небольшой улочке Калле Сан-Педро (Calle San Pedro) в Осуне, маленьком городке на юге Испании, в котором проживает всего 17 000 жителей.



ЮНЕСКО назвала улицу – "прогулкой по XVIII веку". Стоящие на ней здания являются исключительным образцом андалузского барокко. На длинной наклонной улице расположены виллы и особняки, демонстрирующие эволюцию испанской архитектуры. Главной достопримечательностью является дворец маркизов де ла Гомера, величественный дом, украшенный бледными каменными горгульями, извилистыми колоннами и фамильными гербами.



Улица Сан-Педро была названа Советом по туризму Севильи "архитектурным музеем под открытым небом".

Самые красивые деревеньки мира

Испания также заняла первое место в ежегодном рейтинге лучших туристических деревенек в мире, составляемом Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО). В список из 32 населенных пунктов вошли сразу три испанские коммуны – самое большое присутствие страны в этом рейтинге.

Среди других уникальных европейских деревенек оказались также Андерматт в Швейцарии, Расинари в Румынии и Изола-дель-Джильо в Италии.

Средневековый каталонский город с замком

Одним из испанских туристических городков, признанных лучшими в мире, стала деревушка Рупит в Каталонии. Улицы и дома деревни, высеченные из природного камня, окружают замок X века. Саму же деревеньку окружают скалистые скалы и густые леса Коллсакабры, природного заповедника, популярного среди любителей пеших прогулок.

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С городского подвесного моста открывается захватывающий вид на реку Рупит.

Деревушка высоко в горах Сьерра-де-Гуара

Горный городок Алькесар в Арагоне также попал в список. Расположенный на обнажении известняка, он служит домом всего для 300 человек. Как и Рупит, поселение образовалось вокруг средневекового замка, а название деревни происходит от арабского слова "форт" или "замок".

Foto: Shutterstock

Прогуливаясь по узким улочкам, вы мельком увидите суровый природный парк Сьерра-и-Каньонес-де-Гуара, где можно заняться спуском на веревке, скалолазанием и каньонингом. Глубоко в лесу находится более 60 известняковых пещер с доисторическими рисунками. В 1998 году регион стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монументальный монастырь в Эстремадуре

Третьей отмеченной наградами испанской деревушкой стала Гуадалупе в регионе Эстремадура. Поселок наиболее известен своим великолепным монастырем Санта-Мария-де-Гуадалупе, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.

Комплекс XIV века представляет собой необыкновенное сочетание богатой готической резьбы, изящных украшений в стиле мудехар и монументальных зубчатых башен.

Гваделупа также славится своей региональной кухней: иберийскими колбасами, холодным супом "айо бланко" с миндалем, чесноком, хлебом и оливковым маслом, а также курица "а-ля падре Педро" с перцем и помидорами.