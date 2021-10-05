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Радужные горы в Перу
Захватывает дух: Шесть красивейших гор по всему миру
Foto: Shutterstock

Красивые фотографии из путешествий — отличный способ не только рассказать о своих приключениях в Instagram, но и сохранить яркие воспоминания о поездке. С появлением социальных сетей многие мировые достопримечательности стали особенно популярны среди туристов и фотографов, которые стремятся не только увидеть красивые объекты, но и поделиться фотографиями с другими. В мире, конечно, много уникальных мест, но далеко не все особенно фотогеничны.

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В качестве вдохновения для вашей будущей поездки "Тургид" собрал подборку из шести самых ярких и красочных гор в мире, где можно не только увидеть, но и сфотографировать пейзажи, которые буквально захватывают дух.

Горы Серрания де Орнокаль


Горы Серрания де Орнокаль — одно из природных чудес Аргентины. Это горный хребет, который, согласно изданию Geology Page, окрашен в разнообразные оттенки из-за обилия минералов. Горный массив состоит из нескольких вершин треугольной формы, а на поверхности гор можно увидеть почти 33 разных цвета: от охры, зеленого и желтого до белого.

Захватывает дух: Шесть красивейших гор по всему миру
Foto: Shutterstock

Эти горы достигают высоты 4761 метра над уровнем моря, но лучше всего любоваться ими примерно в 25 километрах от города Умауака. Отсюда вы сможете оценить захватывающий пейзаж горных склонов и необычные переливы цвета с высоты 4350 метров.


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Радужные горы в Перу

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Dabas objekti
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Galamērķi
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Argentīna
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ASV
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Eiropa
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Islande
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Maurīcija
44069029
Peru
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