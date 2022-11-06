Закрыть гештальт. Девять городов, которые надо посетить прежде чем гнаться за экзотикой

Все больше и больше туристов отправляются в малоизвестные и менее популярные места за свежими впечатлениями, однако лучше всего исследовать таинственные страны после того, как поставлены галочки напротив 9 самых важных городов.

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Возможно, вы бывали в одном или нескольких из этих городов и даже посетили какую-нибудь достопримечательность, но вряд ли это можно назвать полноценным посещением. В этих городах стоит провести как минимум день, чтобы сполна проникнуться их атмосферой и познакомиться с ними поближе.

Зальцбург и магия музыки

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Этот австрийский город нередко называют сказочным, а еще культурной столицей страны, поэтому здесь есть что посмотреть и что делать. Зальцбург расположен в 40 км от Рамзау и считается одним из красивейших и романтичных альпийских городов.

Здесь родился всемирно известный композитор Вольфганг Амадей Моцарт и многие объекты связаны с его жизнью и творчеством — дом-музей, где он провел свое детство, Зальцбургский замок, в котором он часто бывал и т.д. В Зальцбурге можно посетить разные музеи, смотровые площадки, осмотреть известную крепость Хоэнзальцбург, прогуляться по местам съемки фильма "Звуки музыки" и многие другие места.