Закрытые фабрики и яхта президента: на что смотреть в культурной столице Европы-2020

Хорватский порт Риека назван культурной столицей Европы 2020 года. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.

В третьем по величине городе Хорватии, кроме дворцов, памятников, церквей, фонтанов и других более или менее традиционных достопримечательностей, есть много такого, что обычный турист может и не заметить. Это пиццерия в бомбоубежище времен Второй мировой войны, молодежный клуб в бывшем железнодорожном туннеле, фундаменты-лафеты в залах Музея современного искусства (на них прежде стояли тяжелые станки: здесь был литейный цех)...

Брошенные после развала Югославии заводы, фабрики и складские помещения Риеки - печальное наследие эпохи социализма, как и типичные для любого социалистического города бетонные дома-коробки спальных районов, возвышающихся над городом. В 2020 году, в котором Риека станет культурной столицей Европы (наряду с ирландским городом Голуэй), на плоских крышах этих домов будут разбиты цветники и огороды, откроются выставки и так далее. Об этом рассказала журналистам куратор оргкомитета Морана Маткович.

Как Риека переходила из рук в руки

"Порт многообразия", - так звучит девиз культурной столицы Европы. История Риеки так же многообразна и пестра, как и ее современный облик. Собственно, его и определяет эта история. Здесь жили кельты, потом их завоевали древние римляне. После развала Римской империи город захватили готы и лангобарды, с XV века и вплоть до Первой мировой войны Фиуме (так Риека называлась тогда) входил в состав империи Габсбургов.

После поражения Австро-Венгрии на город претендовали молодое Королевство сербов, хорватов и словенцев (позднее Королевство Югославия) и Италия. В конце концов, он отошел к Италии, а уже после Второй мировой войны - к Югославии. Теперь это город в независимой Хорватии.

Соответственно в Риеке сегодня можно увидеть и остатки древнеримских ворот, и руины средневековой крепости, и импозантные дворцы времен австро-венгерской монархии, и типичные для итальянских фашистов монументальные постройки, и кафедральный собор в стиле барокко, и православную церковь, ну, и, конечно, уже упомянутые покинутые фабричные комплексы...

Ржавеющая яхта президента Броз Тито

View this post on Instagram A post shared by Rijeka 2020 (@rijeka2020) on Dec 5, 2019 at 2:17am PST

Их, в первую очередь, и будут использовать как места проведения различных культурных мероприятий. Запланировано около 450 выставок, концертов, спектаклей... Новых концертных или выставочных залов для них в Риеке строить не будут: отреставрируют и отремонтируют брошенные склады и фабрики, как это уже сделали здесь для Музея современного искусства.

В музей будет превращен и старый корабль "Галеб" (в переводе - "Чайка"), ржавеющий в порту Риеки. Когда-то он перевозил бананы, во время войны был переоборудован во вспомогательный крейсер, а в 1952 году стал личной яхтой президента Югославии Иосипа Броз Тито - большого любителя морских путешествий. Власти города Риеки выкупили бывшую президентскую яхту на аукционе за 150 тысяч долларов еще в 2000-е годы.