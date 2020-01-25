"Зашли в турбюро Собака, Бык и Кролик...", или Выбираем куда поехать по китайскому зодиаку

Сегодня, 25 января, наконец-то наступил последний из встречаемых нами Новых годов - китайский Новый год. И это отличный повод спланировать новое путешествие согласно вашему знаку китайского зодиака.

Согласно лунному календарю, году вашего рождения соответствует одно из 12 животных китайского зодиака. 2020-й год — год Металлической Крысы, который несет удачу большинству знаков, что делает его отличным временем для путешествий. Мы собрали лучшие направления для путешествий для каждого знака.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

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Бангкок, Таиланд

Умные и обаятельные Крысы захотят отправиться в места со схожей энергетикой. Бангкок, столица Таиланда, очаровывает всех своих гостей благодаря прекрасным храмам, богатому шоппингу и яркой культуре.