Застыли в веках: старейшие здания на Земле и как они выглядят сейчас

Разбросанные по всему миру памятники архитектуры привлекают туристов своим величием, историей, стилем и возрастом. Сегодня вместе с The Telegraph мы расскажем о нескольких самых старых строений на Земле, которые можно увидеть своими глазами.
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Пантеон (Рим, Италия)
Построен в 125 году
Удивительно, что римляне строили подобные здания уже 2000 лет назад. Купольный шедевр с 12 колоннами является старейшим зданием на Земле, которое до сих пор активно используется. Пантеон посещают туристы со всего мира, чтобы побывать под гигантским куполом и насладиться его монументальностью.
- 1. Колизей (Рим, Италия)
- 2. Мезон Карре (Ним, Франция)
- 3. Терракотовая армия первого императора династии Цинь (Китай)
- 4. Великая ступа (Санчи, Индия)
- 5. Парфенон (Афины, Греция)
- 6. Гробница Кира (Иран)
- 7. Зиккурат в Уре (Ирак)
- 8. Пирамида в Гизе (Египет)
- 9. Пирамида Джосера (Египет)
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