Застыли в веках: старейшие здания на Земле и как они выглядят сейчас

Разбросанные по всему миру памятники архитектуры привлекают туристов своим величием, историей, стилем и возрастом. Сегодня вместе с The Telegraph мы расскажем о нескольких самых старых строений на Земле, которые можно увидеть своими глазами.

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Пантеон (Рим, Италия)

Foto: Pixabay

Построен в 125 году

Удивительно, что римляне строили подобные здания уже 2000 лет назад. Купольный шедевр с 12 колоннами является старейшим зданием на Земле, которое до сих пор активно используется. Пантеон посещают туристы со всего мира, чтобы побывать под гигантским куполом и насладиться его монументальностью.

