Зеленый цвет: Океаны Земли меняют цвет из-за изменения климата

Спутники NASA показывают, что более половины Мирового океана Земли окрашивается в зеленый цвет из-за изменения климата, нарушающего морские экосистемы. Согласно полученным со спутников данным, за последние 20 лет на 56% территории Мирового океана произошло изменение цвета с голубого на зеленый. Особенно заметны эти изменения в тропических регионах вблизи экватора.

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По мнению исследователей, это едва заметное озеленение океанов указывает на то, что изменение климата оказывает влияние на жизнь под водой.

Почему океан становится зеленым?

Спутник Modis-Aqua компании NASA зафиксировал постепенный переход от голубого к преимущественно зеленому оттенку более чем в половине Мирового океана. Площадь, изменившая цвет, превышает площадь всей суши на Земле.

Б.Б. Кейл из Национального океанографического центра в Саутгемптоне (Великобритания) и его коллеги проанализировали данные NASA и считают, что зеленый цвет является признаком изменения экосистем в связи с изменением климата.

Что это за изменения и какова их точная причина, пока не установлено, но, по мнению Б.Б. Кейла, они, скорее всего, связаны с существами, лежащими в основе большинства пищевых цепей – фитопланктоном. Эти организмы также играют важную роль в производстве большей части кислорода, которым мы дышим, и стабилизации нашей атмосферы. "Последствия изменения климата уже ощущаются в экосистеме морских микроорганизмов", – отмечается в исследовании.

Изменение цвета океанов может свидетельствовать о более серьезной проблеме

По мнению авторов исследования, изменение цвета океана может отражать изменения в состоянии его экосистем. Глубокий синий цвет свидетельствует о снижении уровня жизни, в то время как более зеленые оттенки указывают на повышенную активность фитопланктона. Это дает представление о том, что происходит в поверхностных слоях воды.

Однако цвет океана может меняться из года в год, поскольку уровень хлорофилла на поверхности воды колеблется в широких пределах. Это затрудняет определение того, влияет ли изменение климата на переход от синего к зеленому цвету.

Ученые полагают, что может потребоваться до 40 лет наблюдений за цветом океана, прежде чем они заметят какие-либо тенденции. Кроме того, разные спутники по-разному измеряют изменения цвета. Это означает, что данные с каждого из них зачастую невозможно объединить.

Для более глубокого изучения изменений цвета океана в январе 2024 года планируется запустить космический аппарат NASA под названием Pace. Он будет наблюдать за планктоном, аэрозолями, облаками и экосистемой океана.